Hamas pocht weiter auf Kriegsende im Gazastreifen

Im Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen pocht die Hamas palästinensischen Verhandlungskreisen zufolge wohl weiter auf einem dauerhaften Waffenstillstand und einem Abzug der israelischen Truppen. Sie werde den von Ägypten und Katar vermittelten Vorschlag für eine Waffenruhe wahrscheinlich nur unterzeichnen, wenn sich Israel verpflichte, den Krieg zu beenden und sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückzuziehen, sagt ein palästinensischer Vertreter am Donnerstag.

Nachdem am vergangenen Wochenende Vertreter aus den USA, Israel, Katar und Ägypten in Paris über eine erneute mögliche Feuerpause verhandelt hatten, wurde Hamas-Chef Haniyeh am Donnerstag oder Freitag zu Gesprächen in Kairo erwartet.

Die militant-islamistische Palästinenser-Gruppe werde wohl eine positive Antwort übermitteln, aber ihre Forderungen bekräftigen, so der Palästinenser-Vertreter. Er bekräftigte zudem, dass der bei Gesprächen in Paris mit Israel und den USA vereinbarte Vorschlag für eine Waffenruhe eine Freilassung der noch mehr als 100 Geiseln in der Gewalt der Hamas in drei Stufen vorsieht: Zunächst sollen die verbliebenen Zivilisten freigelassen werden, dann die Soldaten, und schließlich sollen die Leichen von Geiseln übergeben werden.

“Wir arbeiten an einer weiteren Vereinbarung zur Freilassung unserer Geiseln, aber nicht um jeden Preis”, hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Mittwoch erklärt. Ein Abzug der israelischen Streitkräfte kommt für ihn demnach nicht infrage.

Während die Versorgung der Menschen im Gazastreifen immer weiter unter Druck gerät, gingen die seit fast vier Monate andauernden Kämpfe in der Nacht auf Donnerstag unvermindert weiter. Nach UNO-Angaben und Augenzeugenberichten konzentrierten sich die Gefechte vor allem auf die im Süden des Gazastreifens gelegene Stadt Khan Younis, in der sich nach israelischen Angaben hochrangige Anführer der Hamas versteckt halten.

Zeugen berichteten von israelischen Angriffen nahe des Nasser-Krankenhauses. Die israelische Armee hatte in den vergangenen Tagen mitgeteilt, Khan Younis umzingelt und Stellungen der Hamas im Osten der Stadt zerschlagen zu haben. Nach ihren Angaben konzentrieren sich die Kämpfe nun auf den westlichen Teil. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde meldete für den Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen mindestens 119 Tote im Gazastreifen.

Die Vereinten Nationen berichteten ihrerseits ebenfalls von “intensiven Bombardierungen” im gesamten Gazastreifen, insbesondere in Khan Younis. Demnach hätten 184.000 Palästinenser humanitäre Hilfe beantragt, nachdem sie gezwungen waren, ihre Häuser und Wohnungen in der Stadt zu verlassen. Was gerade passiere, gleiche einem “Massaker”, sagte der Einsatzleiter der Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF), Léo Cans, der Nachrichtenagentur AFP. Er forderte einen “sofortigen und vollständigen Waffenstillstand”.

Einem Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge befinden sich die Menschen im Gazastreifen “am Rande des Abgrunds” und sterben vor allem an Hunger. Laut einem UNO-Bericht wurden durch den Krieg etwa die Hälfte aller Häuser beschädigt oder zerstört, das Gebiet ist demnach praktisch “unbewohnbar”.

Nach schweren Vorwürfen gegen das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA hat Israels Regierungschef Netanyahu eine Neuordnung der Hilfen im Gazastreifen gefordert. Die UNRWA sei “komplett von der Hamas infiltriert” und müsse von anderen UNO-Organisationen ersetzt werden. Netanyahu zufolge “diente” die Infrastruktur des UNRWA mit ihren Schulen und anderen Einrichtungen der Hamas. Es brauche im Gazastreifen auch weiterhin eine Organisation für unabhängige Hilfe, “aber UNRWA ist nicht diese Organisation”, sagte Netanyahu am Mittwochabend.

Zwölf Mitarbeiter des UNO-Palästinenserhilfswerks stehen im Verdacht, in den beispiellosen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober verstrickt gewesen zu sein, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und zahlreiche Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Einige von ihnen wurden UNO-Angaben zufolge inzwischen entlassen. Das “Wall Street Journal” hatte unter Berufung auf ein israelisches Geheimdienstdokument berichtet, rund zehn Prozent aller Mitarbeiter des UNRWA im Gazastreifen hätten Verbindungen zur Hamas oder zum Islamischen Jihad.

Der Gazakrieg war am 7. Oktober durch den Überfall der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas auf Israel ausgelöst worden. Israelischen Angaben zufolge wurden dabei 1140 Menschen getötet und rund 250 weitere als Geiseln verschleppt.

Israel geht seither massiv militärisch im Gazastreifen vor, erklärtes Ziel ist die Zerstörung der Hamas. Nach jüngsten Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die nicht unabhängig überprüft werden können, wurden seit Kriegsbeginn mehr als 27.000 Menschen im Gazastreifen getötet.