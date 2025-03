Hamas-Sprecher bei israelischem Luftangriff getötet

Von: APA/Reuters

Der Hamas-Sprecher Abdel-Latif Al-Qanoua wurde bei einem israelischen Luftangriff im nördlichen Gazastreifen getötet, wie Hamas-nahe Medien am frühen Donnerstag meldeten. Damit wurde die letzte Persönlichkeit der Gruppe getötet, seit Israel seine Operationen in der Enklave wieder aufgenommen hat.

Al-Qanoua wurde getötet, als sein Zelt in Jabalia angegriffen wurde, so das von der Hamas betriebene Al-Aqsa-Fernsehen. Bei demselben Angriff wurden nach Angaben medizinischer Quellen mehrere Menschen verwundet.

Zu Beginn dieser Woche tötete Israel Ismail Barhoum, ein Mitglied des politischen Büros der Hamas, und Salah al-Bardaweel, einen weiteren hochrangigen Führer. Sowohl Bardaweel als auch Barhoum waren Mitglieder des 20-köpfigen Hamas-Entscheidungsgremiums, des Politbüros, von denen nach Angaben der Hamas seit Beginn des Krieges Ende 2023 elf getötet wurden.

Israel hat Waffenruhe seit vergangener Woche beendet

In der vergangenen Woche beendete Israel die seit zwei Monaten geltende Waffenruhe, indem es seine Bombenangriffe und Bodenoperationen wieder aufnahm und damit den Druck auf die Hamas erhöhte, die verbleibenden Geiseln in ihrer Gewalt freizulassen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden mindestens 830 Menschen getötet, mehr als die Hälfte davon Kinder und Frauen, seit Israel am 18. März wieder größere Militärschläge in Gaza durchgeführt hat.