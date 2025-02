Hamas übergibt vier tote Geiseln in Nacht auf Donnerstag

Von: APA/Reuters

Die palästinensische Terrororganisation Hamas will in der Nacht auf Donnerstag die Leichen von vier weiteren israelischen Geiseln übergeben. Im Gegenzug sollen 602 palästinensische Häftlinge freikommen. Ein israelischer Vertreter bestätigte am Mittwoch, dass die Toten gegen 23.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MEZ) übergeben werden sollen.

Es handelt sich demnach um die Leichname der Geiseln Tsachi Idan, Itzik Elgarat, Ohad Yahalomi und Shlomo Mantzur. Es handelt sich um die letzten der 33 Geiseln, die in der ersten Phase des Waffenruhe-Deals zwischen der Hamas und Israel freigelassen bzw. übergeben werden sollten. Die palästinensischen Gefangenen sollen zwischen 22.00 Uhr und 0.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr und 23.00 Uhr MEZ) freigelassen werden.

Israel hatte in der Nacht auf Sonntag mitgeteilt, die im Waffenruhe-Abkommen mit der Hamas vorgesehene Entlassung palästinensischer Häftlinge werde vorerst ausgesetzt. Bevor es weitergehen könne, müsse die palästinensische Terrororganisation versichern, auf die demütigenden Zeremonien bei der Übergabe oder Freilassung israelischer Geiseln künftig zu verzichten. Die Fortsetzung der Gespräche über die Waffenruhevereinbarung im Gazakrieg war über den Streit ins Stocken geraten. Die Hamas wollte eigenen Angaben zufolge erst weiterverhandeln, wenn die Gefangenen frei sind. Die vier Leichen, die nun übergeben werden sollen, sollten ursprünglich am Donnerstag im Rahmen der ersten Phase des Abkommens an Israel überstellt werden.