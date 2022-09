Hat der Kreml eine Todesliste?

Moskau – Wieder ist ein hochrangigen Manager aus dem russischen Energiesektor unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen: Iwan Peschorin, Geschäftsführer der Corporation for the Development of the Far East and the Arctic (ERDC), soll am Wochenende nachts von einer Privatjacht nahe der Russki-Insel bei Wladiwostok ins Meer gefallen sein. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt es eine auffällige Häufung von Todesfällen unter russischen Top-Managern.

Peschorin hatte die Aufgabe, für den Kreml die arktischen Bodenschätze Russlands zu erschließen. Seine Leiche wurde Anfang der Woche im Japanischen Meer gefunden, berichtet n-tv.

Wenige Tage vor seinem Tod hatte Peschorin an einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok teilgenommen, auf dem auch Kreml-Chef Wladimir Putin zugegen war. Der 39-Jährige ist nur der letzte auf der langen Liste einer Serie von rätselhaften Todesfällen. Viele der Toten haben Verbindungen zum staatlich kontrollierten Gas-Giganten Gazprom.

Anfang September war der Vorstandschef des russischen Ölgiganten Lukoil, Rawil Maganow, offiziellen Angaben zufolge durch einen Sturz aus einem Krankenhausfenster gestorben. Ein ehemaliger Vorstandskollege Maganows war erst im Mai ums Leben gekommen, nachdem er ein Schamanen-Paar nach übermäßigem Alkoholkonsum besucht hatte, um sich kurieren zu lassen. Die Behandlung, zu der etwa Tieropfer und ein Bad in Hahnenblut gehört haben sollen, ist offenbar fürchterlich schief gegangen. Andere Manager starben – immer offiziellen Angaben aus Russland zufolge – durch Suizid oder beispielsweise durch einen Sturz von einer Klippe.

Weil sich die Fälle auffällig häufen, wurden Spekulationen wach, dass es sich in Wahrheit um Morde handelt, die nur als Unglück oder Suizid getarnt wurden.

Geschäftsmann Bill Browder erklärt, was möglicherweise dahinter stecken könnte: Die Sanktionen, die nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine verhängt wurden, hätten seiner Ansicht nach dazu geführt, dass für die Oligarchen in Russland insgesamt weniger Geld zur Verfügung steht. Die Oligarchen würden deshalb um ihre Pfründe kämpfen. “Es sieht so aus, als sei der Kuchen kleiner geworden. Jetzt gibt es einen Haufen Leute, die über geschrumpfte Mengen Geld streiten. Und immer, wenn es zugleich begrenzte Ressourcen und sehr mächtige Leute gibt, beginnen Leute zu sterben”, erklärt Browder.

Der Brite war zeitweise mit seiner Firma Hermitage Capital der größte ausländische Investor in Russland. Mittlerweile ist er jedoch bekennender Gegner des Kremls.

Gibt es eine Todesliste?

Der Ökonom und Russland-Kenner Anders Aslund geht hingegen laut einem Bericht der New York Post davon aus, dass es eine Säuberung gebe, hinter der der Kreml steckt. Wie er selbst erklärt, hat Aslund Kenntnis von zwei vom russischen Geheimdienst erstellten Listen mit Namen von Führungskräften aus dem russischen Energie-Sektor. Die Manager sollen Informationen über russische Geheimdienst-Aktionen im Ausland preisgegeben haben. Die Listen der mutmaßlichen Verräter seien Kreml-Chef Wladimir Putin vorgelegt worden, der, ohne mit der Wimper zu zucken, die Liquidierung aller erwähnten Personen genehmigt habe. Laut Aslund habe sich Putin die Listen nicht einmal angesehen.

“Putin finanziert viele seiner Operationen durch Gazprom und die Gazprombank. Die Führungskräfte, die dort arbeiten, wissen alles darüber. Der Gas-Sektor ist der korrupteste in ganz Russland”, erklärte Alsund.