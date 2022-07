Hilfe aus Italien: Bozner „Luchse“ an der Front angekommen

Rom/Kiew/Bozen – Zumindest ein Teil der Waffen, mit denen Italien den Überlebenskampf der Ukraine unterstützen will und deren Lieferung von der italienischen Regierung versprochen wurde, scheint an der Front in der Ukraine bereits angekommen zu sein.

Welche Waffen genau und in welcher Menge geschickt wurden, ist eigentlich ein militärisches Geheimnis, aber aus glaubwürdigen Quellen sickerte durch, dass an die ukrainischen Streitkräfte auch eine unbestimmte Anzahl von gepanzerten Militärfahrzeugen des Typs Iveco LMV Lince („Luchs“) geliefert wurden.

Erst kürzlich gedrehte Videos, die von der Front stammen und „Luchse“ zeigen, die noch die italienische Tarnfarbe tragen, bestätigen die Lieferung von diesen in Bozen hergestellten Militärfahrzeugen. Wegen ihrer Geländegängigkeit und wegen ihrer Sicherheit gegen Minenexplosionen werden die Iveco LMV Lince von den Soldaten sehr geschätzt.

Überraschenderweise tauchen an der ukrainischen Front seit einigen Tagen Bilder und Videos von gepanzerten Fahrzeugen des Typs Iveco LMV (Light Multirole Vehicle) Lince („Luchs“) auf. Es handelt sich jedoch nicht um „Luchse“, die von der russischen Armee erbeutet wurden, sondern um die Fahrzeuge mit der Tarnung der italienischen Armee. Experten erkannten an einigen Details, dass Lince der ersten Serie, die das italienische Heer durch das neue Modell ersetzen will, in die Ukraine geliefert wurden.

#Ukraine: We have seen many Iveco LMV "Rys" vehicles in service with Russian forces or captured by UA.

But now the Ukrainian Army has been donated VTLM Lince, the Italian Army version of the LMV. This appears to be an earlier model. pic.twitter.com/0cDH33yQVd

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 26, 2022