Hilfe für die Ukraine-Flüchtlinge

Nals – Bei einem kürzlich organisierten Frühschoppen auf dem Festplatz in Nals konnten insgesamt 1.332,00 Euro an freiwilligen Spenden gesammelt werden. Dieses Geld wurde auf das Spendenkonto der Gemeinde zur Unterstützung der in Nals untergebrachten Flüchtlinge überwiesen.

SVP-Ortsobmann Thomas Faller zeigt sich begeistert über die Spendenbereitschaft der Nalser: „Trotz des strahlend schönen und heißen Wetters haben es sich viele Nalser nicht nehmen lassen, vor ihrem Ausflug auf den Berg oder ins Schwimmbad auf einen Imbiss vorbeizukommen und ihre Spende zu tätigen. Dies zeigt uns, dass die Spendenbereitschaft unserer Mitbürger ungebrochen ist, auch wenn viele derzeit selbst mit den hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben.“

Dass die gesamten Einnahmen gespendet werden konnten, ist auch der tatkräftigen Unterstützung einiger Nalser Betriebe zu verdanken. „Dies hat es uns ermöglicht, jeden Cent an eingegangenen Spenden den Flüchtlingen weiterzugeben. Ich bedanke mich im Namen der SVP-Ortsgruppe Nals bei allen Besuchern für ihre Spende und bei den Firmen für die großzügige Unterstützung“, so Faller abschließend.