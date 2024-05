Hubschrauber-Unfall mit Irans Präsident an Bord

Ein Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord hat offenbar eine Bruchlandung hingelegt. “Unbestätigten Berichten zufolge hatte ein Hubschrauber mit Präsident Raisi an Bord einen Unfall in der Provinz Ost-Aserbaidschan”, berichtete das staatliche iranische Fernsehen am Sonntag. Rettungskräfte seien im Einsatz, um den Hubschrauber zu finden, doch seien die Wetterbedingungen wegen dichten Nebels in der Gebirgsregion schlecht.

Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete danach, Raisi und Außenminister Hossein Amir-Abdollahian seien unter den Passagieren des Hubschraubers. Die Unfallstelle lag demnach in der Nähe der Stadt Jolfa in der Provinz Ost-Aserbaidschan im Nordwesten des Iran, etwa 375 Meilen nordwestlich der Hauptstadt Teheran. Raisi war den Berichten zufolge Sonntag früh nach Aserbaidschan gereist, um gemeinsam mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev einen Staudamm einzuweihen.

Der 63-jährige Raisi ist seit Sommer 2021 der Präsident der Islamischen Republik Iran.