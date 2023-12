Humanitäre Lage in Gaza immer prekärer

Aufgrund der massiven Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen wird die humanitäre Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung immer dramatischer. In Rafah an der Grenze zu Ägypten und Al-Mawasi an der Mittelmeerküste gibt es Augenzeugenberichten zufolge kaum noch Lebensmittel, Trinkwasser und Unterkünfte für die Schutzsuchenden. Angesichts des Leids und der Vertreibung von Zivilisten wächst international die Kritik am Vorgehen der israelischen Armee.

Die islamistische Hamas missbraucht nach Angaben des israelischen Militärs immer wieder zivile Einrichtungen für Angriffe. So entdeckten Soldaten auf dem Gelände der Al-Azhar-Universität im Gazastreifen Waffen und Tunnel, wie die Streitkräfte am Freitag mitteilten. Auch aus der von Militärangriffen ausgenommenen “humanitären Zone” in Al-Mawasi feuere die Hamas Raketen Richtung Israel ab.

Das israelische Militär setzte seinen Einsatz in der Hamas-Hochburg Khan Younis fort und tötete Dutzende mutmaßliche Kämpfer der islamistischen Organisation. Dies sei Teil der “ausgedehnten Kämpfe” im Gazastreifen, wo innerhalb von 24 Stunden rund 450 Ziele angegriffen worden seien, erklärte die israelische Armee. Auf von der israelischen Armee veröffentlichten Aufnahmen war zu sehen, wie Marineeinheiten vom Mittelmeer aus Hamas-Infrastruktur beschießen.

Israelischen Angaben zufolge wurden bisher 91 israelische Soldaten im Gazastreifen getötet. Die im Gazastreifen herrschende Hamas erklärte ihrerseits, sie bekämpfe die israelischen Truppen “auf allen Achsen”. Das von den Islamisten kontrollierte Gesundheitsministerium meldete am Freitag weitere 40 Tote bei Gefechten in der Nähe der Stadt Gaza und dutzende weitere in Yabaliya und Khan Younis.

Die Kassam-Brigaden berichteten unterdessen, sie hätten weitere Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert, und erklärten, dass sie die Befreiung von Geiseln durch eine israelische Spezialeinheit vereitelt hätten. Dabei seien eine Geisel sowie mehrere Soldaten getötet worden, teilte der militärische Arm der radikal-islamischen Hamas am Freitag via Telegram mit. Bei der getöteten Geisel soll es sich nach Hamas-Angaben um den 25 Jahre alten Soldaten Sa’ar Baruch handeln. Auf der offiziellen israelischen Geisel-Liste wird der 24-jährige Student Sahar Baruch als vermisst geführt. Er soll bei dem Hamas-Überfall am 7. Oktober aus seinem Haus entführt worden sein.

Auslöser des Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen verübt hatten. Mehr als 1.200 Menschen wurden dabei getötet. Durch die darauf folgenden israelischen Angriffe auf den Gazastreifen kamen nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums inzwischen mehr als 17.000 Menschen ums Leben. Unabhängig lässt sich dies gegenwärtig nicht überprüfen.

Im Gazastreifen gibt es einem israelischen Medienbericht zufolge rund 150 Zufluchtsorte für Schutz suchende Zivilisten. Diese würden nicht von der Armee angegriffen, meldete die “Times of Israel” unter Berufung auf die für Kontakte mit den Palästinensern zuständige israelische Cogat-Behörde. Dazu zählten etwa Schulen und andere öffentliche Einrichtungen. Die Vereinten Nationen melden demnach die Koordinaten dieser Gebäude an Israel. UN-Angaben zufolge gibt es mittlerweile fast 1,9 Millionen Binnenvertriebene in dem Küstenstreifen – bei mehr als 2,2 Millionen Bewohnern insgesamt.