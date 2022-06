Humanitäre Lage in Ostukraine laut UNO “extrem alarmierend”

Die humanitäre Lage im Osten der Ukraine ist laut dem UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) “extrem alarmierend”. Wie das Büro am Freitag mitteilte, verschlechtert sich die Lage in der gesamten Ukraine und besonders im Donbass im Osten des Landes “schnell”. Die Situation in und um die schwer umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk sei “besonders beunruhigend”. Die Chemiefabrik Azot in Sjewjerodonezk wurde nach ukrainischen Angaben fast vollständig zerstört.

Nach Angaben der UNO gibt es in Sjewjerodonezk immer weniger Zugang zu sauberem Wasser, Nahrungsmitteln, sanitären Anlagen und Strom. Die Kampfhandlungen nähmen zu, der Krieg bedeute “enorme Verluste für Zivilisten und Helfer”. Trotz der großen Schwierigkeiten, zu den Menschen in den Konfliktgebieten zu gelangen, seien jedoch inzwischen 8,8 Millionen Menschen von den Hilfsorganisationen erreicht worden, erklärte das Büro.

Das Azot-Chemiewerk in Sjewjerodonezk wurde laut Angaben aus Kiew durch russischen Artillerie- und Raketenbeschuss fast vollständig zerstört. “Es gibt insgesamt auf dem Territorium des Chemiegiganten keine erhalten gebliebenen Verwaltungsgebäude mehr”, schrieb der Militärgouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, auf Telegram. Eine Evakuierung der 568 Zivilisten aus dem Chemiewerk war wegen anhaltendem Beschuss durch russische Truppen derzeit unmöglich. Unter den Schutzsuchenden in den Bunkern der Anlage seien auch 38 Kinder.

“Die Kämpfe um die völlige Kontrolle über Sjewjerodonezk halten an”, hieß es im Lagebericht des ukrainischen Generalstabs. Der Gegner verlege weitere Raketenartillerie in das Gebiet. Nach Einschätzung britischer Geheimdienst-Experten setzen russische Truppen ihre Bemühungen fort, den Ring um die Stadt Sjewjerodonezk von Süden zu schließen. “In den vergangenen 24 Stunden haben russische Kräfte wahrscheinlich weiterhin versucht, auf der Popasna-Achse die Oberhand zu bekommen, von der sie den Kessel von Sjewjerodonezk vom Süden her einkreisen wollen”, hieß es laut Website des britischen Verteidigungsministeriums Freitagfrüh. Russische Truppen nahmen inzwischen alle Wohnviertel in Sjewjerodonezk ein, die ukrainischen Verteidiger verschanzten sich in der Industriezone rund um das Chemiewerk.

Laut Generalstab ist eine russische Offensive weiter westlich auf ein weiteres strategisches Ziel, den Ballungsraum Slowjansk, vorerst gescheitert. Russische Luftangriffe gab es in Richtung Awdijiwka im Gebiet Donezk, heftigen Artilleriebeschuss im Süden der Ukraine an der Grenze zwischen den Gebieten Cherson und Mykolajiw, während die Ukrainer dort eigenen Aussagen zufolge mehrere Luftangriffe auf russische Stellungen flogen. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen.

Im Schwarzen Meer griff das ukrainische Militär nach eigenen Angaben einen russischen Schlepper mit Raketen an und beschädigte dieses schwer. Das an Bord vorhandene Luftabwehrsystem habe den Angriff nicht abwehren können, teilte die ukrainische Marine am Freitag in sozialen Netzwerken mit. Das 2017 in Dienst genommene Schiff “Wassili Beg” habe Munition, Waffen und Soldaten zur seit Ende Februar von Russland besetzten Schlangeninsel bringen sollen.

Bei einem russischen Raketenangriff auf Mykolajiw wurden nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getötet. Zwanzig Menschen seien verletzt worden, darunter ein Kind, teilt der Gouverneur der gleichnamigen Region, Witali Kim, auf Twitter mit.

Trotz Umfragen, die nahelegten, dass die Mehrheit der Russen den Krieg in der Ukraine unterstützt, gebe es “Elemente” in der russischen Bevölkerung, die aktiv und passiv ihre Opposition zum Ausdruck brächten, so die britischen Experten weiter. Eine aus Russen rekrutierte Einheit namens Freiheit-für-Russland-Legion nehme beinahe sicher an Kampfhandlungen aufseiten der ukrainischen Streitkräfte teil. Die Skepsis an dem Krieg sei besonders groß in Kreisen der Wirtschaftselite und der Oligarchen. So legten Ausreiseanträge nahe, dass 15.000 Dollar-Millionäre versuchten, Russland zu verlassen, hieß es in dem Geheimdienst-Update.

Trotz Kritik will der französische Präsident Emmanuel Macron an seiner Bereitschaft zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin festhalten. Immer wenn es hilfreich sei, werde er mit Putin sprechen, sagt Macron in einem Interview des TV-Senders BFM. Weiters zeigte sich Macron offen für Gespräche mit Putin über eine Ausfuhr von Getreide aus dem ukrainischen Schwarzmeer-Hafen Odessa. Er sehe aber wenig Chancen für eine Vereinbarung. “Wir müssen mit Russland über die Nahrungsmittelsicherheit sprechen.”