IAEA-Grossi begrüßt Rückgang von Kämpfen um Saporischschja

Der Chef der Internationalen Atomaufsichtsbehörde IAEA, Rafael Grossi, begrüßt den Rückgang der Kampfhandlungen um das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja. “Die physische Integrität der Anlage ist relativ stabil”, sagt Grossi nach einem neuerlichen Besuch der Anlage im Süden der Ukraine in einem auf der IAEA-Webseite veröffentlichten Video.

“Es gab weniger direkte Angriffe oder Beschuss in der Umgebung der Anlage, was eine positive Entwicklung ist, auch wenn wir dies mit großer Vorsicht betrachten”, meinte der IAEA-Chef. Er habe bei seinem Besuch des Atomkraftwerks am Mittwoch auch die für die Kühlung wichtigen neugebohrten Brunnen inspiziert und über die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal gesprochen. Grossi wurde bei seinem Besuch von russischen Soldaten begleitet.

Der Besuch – es war sein vierter seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 – habe geholfen, den Eindruck seiner Organisation vom Zustand der Atomanlage zu komplettieren, hatte Grossi in einem kurzen Video nach Rückkehr auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet erläutert.

Russische Truppen haben das AKW mit sechs 1.000-Megawatt-Reaktoren Anfang März 2022 besetzt. Die Weltöffentlichkeit war alarmiert, weil die Anlage auch danach immer wieder beschossen wurde. Die russische und die ukrainische Seite machten sich dafür gegenseitig verantwortlich.

Seit September 2022 sind ständig Beobachter der IAEA in dem abgeschalteten Werk, haben aber nach eigenen Angaben nicht überall Zugang. Die Anwesenheit der ausländischen Beobachter sei keine Garantie für die Sicherheit der Anlage, sagte der von russischer Seite eingesetzte Direktor Jurij Tschernytschuk der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Das AKW sei trotzdem noch beschossen worden.

Vor der Reise in den Süden hatte Grossi in Kiew mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und den Verantwortlichen der ukrainischen Atomwirtschaft gesprochen.