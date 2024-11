IKG und Rosenkranz gedenken getrennt der Novemberpogrome

Von: apa

Am Freitag wird offiziell der Novemberpogrome gegen die jüdische Gemeinde vor 86 Jahren gedacht – in zwei getrennten Veranstaltungen. Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) gedenkt in der Früh gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Regierung und aller Parteien bis auf die FPÖ bei der Shoah-Namensmauer. Der freiheitliche Nationalratspräsident Walter Rosenkranz legt indes beim Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Shoah am Judenplatz einen Kranz nieder.

Grund für das parallele Gedenken ist, dass die IKG mit Verweis auf zahlreiche antisemitische Vorfälle keinen Kontakt zur FPÖ und damit auch zum vor zwei Wochen gewählten Nationalratspräsidenten will. IKG-Präsident Oskar Deutsch fordert, dass Rosenkranz, der Mitglied der deutschnationalen Burschenschaft Libertas ist, die mit dem Amt des Nationalratspräsidenten verbundene Leitung des Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus zurückzulegen.

Die Gedenkveranstaltungen zu den Novemberpogromen finden heuer einen Tag vor dem eigentlichen Jahrestag statt, weil dieser diesmal auf einen Samstag und damit auf den jüdischen Ruhetag Shabbat fällt. In der Nacht von 9. auf 10. November 1938 waren im gesamten “Deutschen Reich” systematisch Synagogen in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte geplündert und Jüdinnen und Juden misshandelt worden. Allein in Österreich wurden damals mindestens 30 Juden getötet, 7.800 verhaftet und aus Wien rund 4.000 sofort ins Konzentrationslager Dachau deportiert.