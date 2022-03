Impfplicht im Gesundheitsbereich bleibt aufrecht

Bozen – Mitarbeiter im Gesundheitsbereich, die immer noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, bleiben bis Ende Dezember 2022 suspendiert. Dies hat der Ministerrat in Rom nun klargestellt.

Genesene dürfen unterdessen zur Arbeit zurückkehren. Wenn sie sich allerdings nach drei Monaten und drei Tagen nicht impfen lassen, müssen auch sie wieder nach Hause. Sobald das Gesetzesdekret im Amtsblatt der Republik veröffentlicht ist, tritt es in Kraft.

„Wenn man bedenkt, dass es im Juli 2021 zu den ersten Suspendierungen gekommen ist und die Impfplicht bis Ende des Jahres verlängert wird, dann werden einige unserer Mitarbeiter 18 Monate lang ohne Gehalt suspendiert bleiben“, erklärt Marco Cappello, Direktor der Rechtsabteilung im Sanitätsbetrieb, gegenüber der italienischen Tageszeitung Alto Adige.

Die Regelung gilt nicht nur für Ärzte und Krankenpfleger in öffentlichen Spitälern, sondern auch für Mitarbeiter in privaten und öffentlichen Krankenhäusern sowie für Angestellte in Altersheimen.

Laut Cappello sind im Südtiroler Sanitätsbetrieb 465 Mitarbeiter immer noch ungeimpft. 76 haben es sich bis zuletzt dann doch anders überlegt.



Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia.

Der Prozentwert der Geimpften bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung. Die Boosterimpfung wird getrennt angezeigt.