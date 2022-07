In Bozen versickern 3,5 Milliarden Liter Trinkwasser pro Jahr

Bozen – Dass in Bozen die Trinkwasserleitungen besser funktionieren als im übrigen Staatsgebiet, ist offenbar ein Vorurteil. Aufgrund von Verlusten und alten Rohrleitungen versickern jährlich 3,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Das sind 30 Prozent der Menge, die von den Sammelbecken der Gemeinde verteilt werden.

Wasserknappheit war in Südtirol lange Zeit kein Thema. Doch in der momentanen Phase, in der auch bei uns die langanhaltende Trockenheit spürbar wird, ist so eine Nachricht alarmierend.

Die Daten hat der städtische Dienstleister SEAB aufgrund einer Anfrage von Gemeinderatsmitglied Rudi Benedikter geliefert, schreibt die Zeitung Alto Adige. Benedikter hatte selbst mehrmals ein Mandat im Verwaltungsrat der SEAB inne und kennt deshalb die Situation des städtischen Trinkwassernetzes. Er fordert die Gemeinde auf, einzuschreiten.

Im Jahr 2022 ist die Sanierung von mehreren Trinkwasserleitungen bereits vorgesehen, etwa am Griesplatz, in der Neustifter Straße, im Küepachweg, in der Weineggstraße sowie in der Capristraße. Gleichzeitig ergreift die SEAB weitere Maßnahmen, um herauszufinden, wo Trinkwasser verloren geht.

Weil das Geld in der Gemeindekasse aber knapp ist, sind einige Eingriffe verschoben worden. Wie viele Trinkwasserverluste dadurch verhindert werden könnten, lässt sich schwer sagen.

Trinkwasser, das über Pumpen in die Leitungen fließt, verbraucht auch Strom. Für das Jahr 2022 rechnet die SEAB mit Kosten von 1.588.000 Euro. Rund 30 Prozent des Stroms, den Pumpen benötigen, werden aber verschwendet, da ja auch rund 30 Prozent des Trinkwassers versickern. Konkret geht es um Kosten von rund 464.000 Euro, die völlig umsonst für den Strom ausgegeben werden.