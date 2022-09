In Südtirol: SVP in Wählergunst vorne

Bozen – Nach der Stimmenauszählung in Südtirol schaut es für die SVP nicht schlecht aus: Meinhard Durnwalder und Julia Unterberger sind erneut fix in den Senat gewählt worden. Renate Gebhard wurde von den Wählerinnen und Wählern in die Abgeordnetenkammer gewählt. Manfred Mayr hat es hingegen nicht geschafft.

Kopf-an-Kopf-Rennen im Senatswahlkreis Bozen-Unterland

Im Senatswahlkreis Bozen-Unterland muss der SVP-Vertreter Manfred Mayr hingegen dem ehemaligen Bozner Bürgermeister, Luigi Spagnolli, den Vortritt lassen. Der für das Mitte-Links-Bündnis ins Rennen gegangene Politiker hat das Rennen mit nur wenigen Hundert Stimmen für sich entscheiden können. Schon im Vorfeld war klar, dass sich ein erbitterter Kampf um diesen Senatssitz abzeichnen wird. Nach der Auszählung sämtlicher Wahlsektionen liegt Spagnolli mit 493 Stimmen vor Mayr. Es war also denkbar knapp. Nur 616 Stimmen hinter Mayr liegt Mitte-Rechts-Kandidat Maurizio Bosatra.

Durnwalder und Unterberger lösen ohne Gefahr Ticket für den Senat

Nach der Auszählung aller 195 Wahlsektionen im Senatswahlkreis Ost war klar, dass Meinhard Durnwalder den Wiedereinzug in den Senat schaffen wird. Im Vergleich zu seiner Wahl 2018 muss er sich mit deutlichen Stimmenverlusten auseinandersetzen. Holte er dieses Mal 46,11 Prozent der Stimmen waren es vor knapp fünf Jahren noch 66,5 Prozent. Durnwalder verliert damit mehr als 20 Prozentpunkte. Wo diese Stimmen hingeflossen sind, zeigt sich bei einem Blick auf seine Verfolger. Hans Heiss erhält 15,58 Prozent der Stimmen im Senatswahlkreis Ost. Ulli Mair kommt hingegen auf 8,89 Prozent.

Geklärte Bedingungen gibt es auch nach der Auszählung der 151 Wahlsektionen im Senatswahlkreis West. Julia Unterberger blickt einer weiteren Legislaturperiode im Senat entgegen. Sie kam auf 47,84 Prozent der Wählerstimmen. Weit dahinter landete Rita Mattei von der Lega mit 10,44 Prozent auf den zweiten Platz. Markus Hafner vom Team K wurde Dritter mit 8,53 Prozent der Stimmen.

Auch Renate Gebhard wiedergewählt

Auch Renate Gebhard hat die Wiederwahl geschafft. Sie hat im neu geschaffenen Wahlkreis Nord 57,41 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen können. Ihr Verfolger, Franz Ploner, kommt auf 19,64 Prozent der Stimmen.

Schullian muss noch warten

Im Kammer-Wahlkreis Bozen-Unterland zeichnet sich ein Wahlsieg von Manfred Schullian von der SVP ab. Es fehlen aber noch mehr die Ergebnisse von rund 90 Wahlsektionen.

Auch die drei Sitze im regionalen Wahlkreis sind noch offen: De SVP hat mit Dieter Steger aber sehr gute Chancen einen der drei Sitze für sich zu entscheiden.

Giorga Meloni mit Führungsanspruch

Auf gesamtstaatlicher Ebene ist – wie in den Prognosen vorhergesagt – das Mitte-Rechts-Bündnis als Wahlsieger hervorgegangen – mit rund 45 Prozent der Stimmen. Stärkste Einzelpartei ist Fratelli d’Italia mit rund 26 Prozent der Stimmen. Giorga Meloni sieht das Ergebnis als klaren Auftrag der Wähler für eine Regierung von Mitte-Rechts unter Führung ihrer Partei. Mehr dazu erfahrt ihr hier.