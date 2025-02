Insider sehen “Fortschritte” bei Rettung von Gaza-Waffenruhe

Von: APA/AFP/Reuters

Bei den Bemühungen zur Rettung der Waffenruhe zwischen Israel und der militanten Hamas gibt es laut palästinensischen Angaben Fortschritte. Die Vermittler hätten von Israel die Zusage erhalten, dass ab Donnerstag früh die im Abkommen vorgesehenen “Bestimmungen des humanitäres Protokoll” umgesetzt würden, war aus Verhandlerkreisen zu erfahren. So könnten u. a. Zelte, Medikamente, Treibstoff und Materialien für die Renovierung von Spitälern in den Gazastreifen gebracht werden.

Zudem habe die Hamas den ägyptischen Vermittlern bestätigt, dass sie “den sechsten Gefangenenaustausch pünktlich am Samstag ausführt, sobald Israel seinen Verpflichtungen nachkommt”, teilte eine weitere palästinensische Quelle mit.

Die Waffenruhe im Krieg im Gazastreifen war unter Vermittlung der USA, Ägyptens und Katars ausgehandelt worden und am 19. Jänner in Kraft getreten. Die Vereinbarung steht jedoch auf der Kippe. Die Hamas hatte am Montag mitgeteilt, die vereinbarte Freilassung weiterer israelischer Geiseln “bis auf weiteres” auszusetzen. Als Grund nannte die Palästinenserorganisation Verstöße Israels gegen das Abkommen.

Israel sei seinen Verpflichtungen, auch in Bezug auf Hilfsleistungen, nicht nachgekommen, kritisierte die Hamas und verwies auf den Tod von drei Bewohnern des Gazastreifens am Wochenende.

Gegenseitige Vorwürfe zu Umsetzung von Phase I

Israel warf der Hamas daraufhin einen Bruch der vereinbarten Waffenruhe vor und erklärte, sich auf “jedes mögliche Szenario” vorzubereiten. Die Armee verstärkte in der Folge eigenen Angaben zufolge ihre Präsenz um den Gazastreifen.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz drohte am Mittwoch mit einem “neuen Gaza-Krieg”, der sich in seiner Intensität von dem Krieg vor der Waffenruhe unterscheiden und “nicht ohne die Niederlage der Hamas und die Freilassung aller Geiseln enden” werde. Zudem werde dadurch auch die von US-Präsident Donald Trump geäußerte Vision für den Gazastreifen verwirklicht.

Katz bezog sich damit auf mehrfach bekräftigte Äußerungen Trumps, er wolle die derzeitige Bevölkerung des Gazastreifens umsiedeln und den Küstenstreifen zu einer “Riviera des Nahen Ostens” umbauen.

Verhandlungen über Phase II

Die Hamas will nach eigener Darstellung kein Scheitern der mit Israel vereinbarten Waffenruhe im Gazastreifen. Die Vermittler übten Druck aus, damit die Vereinbarung vollständig umgesetzt werde, erklärt die islamistische Palästinenserorganisation am Donnerstag. Am Mittwoch war eine Hamas-Delegation in der ägyptischen Hauptstadt Kairo eingetroffen, wo die Beratungen über die zweite Phase der Waffenruhe fortgesetzt werden.

Bisher sind 21 der 33 Geiseln, die in der ersten Phase freigelassen werden sollen, Israel übergeben worden. Im Gegenzug hat Israel Hunderte palästinensische Häftlinge entlassen. Die Verhandlungen über eine zweite Phase der Waffenruhe haben in der vergangenen Woche unter Vermittlung Ägyptens und Katars begonnen. Ihr Ziel sind die Freilassung der verbliebenen Geiseln sowie der Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen und ein Ende des Krieges.

Appell der Israelitischen Kultusgemeinde

Betreffend die rasche Freilassung der verbliebenen Geiseln richtete die Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) am Donnerstag einen “dringenden Appell” an die politischen Verantwortungsträger und zivilgesellschaftlichen Organisationen in Österreich: Seit fast 500 Tagen seien der österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger Tal Shoham, der Neffe einer Österreicherin, Bar Kupershtein, die Kleinkinder Kfir und Ariel Bibas sowie 72 weitere Menschen in der Gewalt der Hamas – “jetzt braucht es dringend mehr internationalen Druck auf Hamas, Islamischen Jihad und ihre Unterstützer, damit die Geiseln endlich zu ihren Familien zurück kommen”.

Angesichts des Zustands von Geiseln bei früheren Freilassungen könne es schon morgen zu spät sein, so IKG-Präsident Oskar Deutsch in einer Aussendung. “Dabei geht es sowohl um das Leben der Geiseln, als auch darum, dass nur ihre Befreiung weiteres Blutvergießen verhindern kann”, betonte Deutsch. Ein Einsatz für die Geiselfreilassungen sei daher “keine Frage der politischen Haltung, sondern der Menschlichkeit”.