Internationale Befreiungsfeier in KZ-Gedenkstätte Mauthausen

In der KZ-Gedenkstätte Mauthausen erinnern sich heute, Sonntag, wieder Delegationen aus aller Welt an die Befreiung des Konzentrationslagers durch die US-Armee und die Opfern des Nazi-Terrors. Sie werden vor dem Sarkophag am ehemaligen Appellplatz Kränze niederlegen. Im KZ Mauthausen und seinen mehr als 40 Nebenlagern wurden zwischen 1938 und 1945 knapp 200.000 Menschen aus mehr als 70 Nationen gefangengehalten, rund 90.000 überlebten nicht.

Thematisch steht die Feier heuer unter dem Titel “Zivilcourage”. Sprechen werden der Vorsitzende des Mauthausen Komitee Österreich, Willi Mernyi, und der Präsident des Comité International de Mauthausen (CIM), Guy Dockendorf. Davor halten der Linzer Bischof Manfred Scheuer, der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka und der orthodoxe Erzpriester Alexander Lapin in der Kapelle der Gedenkstätte einen ökumenischen Gottesdienst ab.