Internationaler Haftbefehl gegen Nawalny-Mitstreiter

Russland hat einem Medienbericht zufolge einen internationalen Haftbefehl gegen einen wichtigen Mitstreiter des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny erlassen. Der Haftbefehl richte sich gegen Leonid Wolkow, der sich derzeit im Ausland aufhalte, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch. Wolkow hatte seine Landsleute aufgerufen, sich am Valentinstag zu kurzen Protestkundgebungen in der Nähe ihrer Wohnungen zu versammeln.

Sie sollten die Taschenlampen ihrer Handys anschalten und Kerzen anzünden und mit Bildern davon die sozialen Medien bestücken. In der vergangene Woche waren Zehntausende auf die Straße gegangen, um gegen die Inhaftierung Nawalnys zu demonstrieren. Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin und hat erklärt, er werde aus politischen Gründen verfolgt.