Iranische Atomanlagen laut Trump komplett zerstört

Von: APA/dpa/Reuters

Nach der Bombardierung durch das US-Militär sind Irans “entscheidende Anlagen zur Uran-Anreicherung” laut Präsident Donald Trump komplett zerstört. Der Iran müsse sich jetzt für den Weg des Friedens entscheiden, sonst drohe dem Land noch größere Zerstörung, sagte Trump im Weißen Haus in einer TV-Ansprache an die Nation. Zuvor hatte er auf seiner Plattform Truth Social mitgeteilt, die USA hätten einen “sehr erfolgreichen Angriff” auf drei Atomanlagen im Iran verübt.

So sei die unterirdische Uran-Anreicherungsanlage in Fordow sowie die Standorte Natanz und Isfahan angegriffen worden. Die Angriffe seien nun abgeschlossen. Alle beteiligten Flugzeuge befänden sich sicher auf dem Heimweg, so Trump. “Herzlichen Glückwunsch an unsere großartigen amerikanischen Kämpfer”, schrieb Trump. “Es gibt kein anderes Militär auf der Welt, das dies hätte tun können.” In Großbuchstaben fügte er hinzu: “JETZT IST DIE ZEIT FÜR FRIEDEN!”

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach im Anschluss von einer “mutigen Entscheidung” des US-Präsidenten. “Herzlichen Glückwunsch, Präsident Trump”, sagte Netanyahu in einer Videobotschaft. “Ihre mutige Entscheidung, die nuklearen Anlagen Irans mit der gewaltigen und gerechten Macht der Vereinigten Staaten ins Visier zu nehmen, wird die Geschichte verändern.”

Israel habe im Krieg gegen den Iran “wahrlich Erstaunliches geleistet”, sagte Netanyahu weiter. “Doch bei der Aktion heute Nacht gegen die iranischen Nuklearanlagen war Amerika unvergleichlich.” Die Vereinigten Staaten hätten getan, “was kein anderes Land der Welt tun konnte”. Es werde in die Geschichte eingehen, “dass Präsident Trump gehandelt hat, um dem gefährlichsten Regime der Welt die gefährlichsten Waffen der Welt zu verwehren”, sagte der Regierungschef weiter. Trumps Führungsstärke markiere “einen historischen Wendepunkt” und könne im Nahen Osten und anderswo zu einer Zukunft des Wohlstands und des Friedens führen. “Präsident Trump und ich sagen oft: “Frieden durch Stärke.” Zuerst kommt die Stärke, dann kommt der Frieden”, sagte Netanyahu weiter. “Und heute Nacht haben Präsident Trump und die Vereinigten Staaten mit grosser Stärke gehandelt.”

Iran bestätigt Angriffe auf seine Atomanlagen

Der Iran bestätigte einen Angriff auf seine Atomanlagen. Ein Teil des Bereichs um die unterirdische Uran-Anreicherungsanlage Fordow wurde durch einen feindlichen Luftangriff beschädigt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Sie zitierte einen Sprecher des Krisenstabs der betroffenen Provinz Ghom, demzufolge die Lage in den Gebieten nun jedoch wieder ruhig sei.

Ein hochrangiger Sicherheitsbeamter der Provinz Isfahan berichtete zudem über Explosionen in Isfahan und Natanz, wie die mit den Revolutionsgarden verbundene Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Er bestätigt Angriffe “in der Nähe” der Atomanlagen von Isfahan und Natanz.

Vor wenigen Tagen hatte ein ehemaliger Kommandeur der mächtigen Revolutionsgarden in einem TV-Interview erklärt, dass hochangereichertes Uran aus den Atomanlagen bereits vor dem Krieg mit Israel in Sicherheit gebracht worden sei. “Wir haben vorher alle Materialien weggeschafft”, sagte Mohsen Resai, Generalmajor im Ruhestand.

Wie sich der Krieg entwickelt hat

Israel greift seit Tagen Ziele im Iran an – darunter Atomanlagen, führende Militärs, Atomwissenschaftler, Verteidigungsstellungen, Ziele in Städten und Öl- und Erdgasfelder. Das erklärte Hauptziel ist es, die Islamische Republik an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen auf Israel.

Trump hatte am Donnerstag erklären lassen, innerhalb von zwei Wochen eine Entscheidung über eine mögliche Beteiligung der USA an dem Krieg zu treffen. Zuvor hatte er auf dem Verhandlungsweg versucht, den Iran von seinem umstrittenen Atomprogramm abzubringen. Eine weitere Runde der vom Oman vermittelten Gespräche zwischen den USA und dem Iran war ursprünglich für den vergangenen Sonntag geplant gewesen – doch Israels Angriffe machten den Plan zunichte.

Der Krieg zwischen den beiden Erzfeinden ist eine bedeutsame Eskalation der ohnehin dramatischen Lage im Nahen Osten. Israel führt seit dem Hamas-Massaker in Israel vom 7. Oktober 2023 Krieg gegen die Islamisten Gazastreifen. Zwischenzeitlich bombardierte Israel auch die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon.

Hilfe mit Bunkerbrecher-Bomben?

Experten hatten in den vergangenen Tagen argumentiert, Israel könne sein Kriegsziel, das iranische Atomprogramm zunichtezumachen, ohne Unterstützung des US-Militärs nicht erreichen. Fordow, eine der wichtigsten iranischen Atomanlagen, liegt tief in einem Berg und könnte Fachleuten zufolge nur mit den größten sogenannten Bunkerbrecher-Bomben im US-Arsenal zerstört werden. Israel verfügt demnach weder über diese schweren Bomben noch über die zum Abwurf notwendigen großen Militärflugzeuge.

US-Medien hatten am Samstag (Ortszeit) berichtet, dass die Tarnkappenbomber ihren regulären US-Luftwaffenstützpunkt Whiteman im Bundesstaat Missouri verlassen haben. Mehrere dieser Flugzeuge des Typs B-2 hätten sich auf den Weg nach Westen über den Pazifik begeben, berichteten das “Wall Street Journal” und die “Washington Post” unter Berufung auf Regierungsbeamte und Flug-Tracking-Dienste. Das “WSJ” wertete das als Zeichen dafür, dass die US-Regierung die Tarnkappenbomber für den Fall eines möglichen Angriffs auf den Iran in Stellung bringt. Mit einem so schnellen Angriff hatten Beobachter allerdings nicht gerechnet.

Das US-Militär unterstützte in den vergangenen Tagen bereits Israels Verteidigung, vor allem mit dem Abschießen aus dem Iran abgefeuerter ballistischer Raketen. Zunächst hatte die US-Regierung aber stets betont, dass sie nicht an den Kampfhandlungen zwischen Israel und dem Iran beteiligt sei. Der Schutz der eigenen Truppen in der Region habe Vorrang, heißt es. Auf den Stützpunkten des US-Militärs in der Region – etwa im Irak, in Katar oder in Kuwait – sind US-Medien zufolge aktuell insgesamt gut 40.000 Soldaten stationiert.

Wegen der Krise im Nahen Osten war Trump am vergangenen Montag (Ortszeit) vorzeitig vom G7-Gipfel in Kanada abgereist. Während seines Besuches dort hatte er bereits kryptische Warnungen an die Iraner verbreitet und alle Einwohner der Hauptstadt Teheran zur Flucht aufgefordert. Das US-Militär hatte in den vergangenen Tagen schrittweise seine Präsenz im Nahen Osten verstärkt und nach und nach zusätzliche Ressourcen in die Region verlegt. Trump war eigentlich mit dem Ziel angetreten, die USA nicht in neue Kriege zu führen.