Iranischer General bei Explosion in Damaskus getötet

Bei dem israelischen Angriff auf ein Nebengebäude der iranischen Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus ist laut dem iranischen Staatsfernsehen ein Kommandant der Revolutionsgarden getötet worden. Brigadegeneral Mohammad Reza Zahedi, “einer der führenden Kommandanten der Al-Kuds-Brigaden”, sei bei “einer Attacke von Kämpfern des zionistischen Regimes auf das Konsulatsgebäude” des Iran in Damaskus “als Märtyrer gestorben”, berichtete das iranische Staats-TV am Montag.

Die Al-Kuds-Brigaden sind für Auslandseinsätze der islamischen Revolutionsgarden zuständig. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, starben bei der Attacke mindestens acht Menschen.