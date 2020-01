Irans Polizei widerspricht Hinweisen auf Schüsse bei Demos

Die iranische Polizei hat Hinweise zurückgewiesen, sie habe auf regierungskritische Demonstranten in Teheran geschossen. “Bei den Protesten hat die Polizei absolut nicht geschossen, weil die Polizei der Hauptstadt die Anweisung hatte, sich zurückzuhalten”, hieß es in einer am Montag auf der Web-Seite des staatlichen Fernsehens veröffentlichten Erklärung von Polizeichef Hossein Rahimi.

In Videos, die im Internet verbreitet wurden, sind Schüsse in unmittelbarer Nähe von Kundgebungen zu hören. Zudem werden Blutlachen gezeigt. Zu sehen sind auch bewaffnete Männer, die offenbar Sicherheitskräften angehören. In einigen Videos schlagen Einsatzkräfte mit Schlagstöcken auf Demonstranten ein. Menschen rufen: “Schlagt sie nicht.” Reuters konnte die Authentizität der Videos zunächst nicht überprüfen.

Nachdem die iranische Staatsspitze den versehentlichen Abschuss einer Passagiermaschine durch das Militär am Samstag eingestanden hatte, ist es im ganzen Land zu Protestkundgebungen gekommen. Die Demonstranten verlangen unter anderem die Rücktritte der Verantwortlichen. Am Wochenende riefen Demonstranten “Tod dem Diktator” in Anspielung auf den mächtigsten Mann des Landes, das geistliche Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei.

Der Iran weist unterdessen Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Vorgehen gegen regierungskritische Demonstranten als nicht ehrlich gemeint zurück. Das US-Staatsoberhaupt vergieße “Krokodilstränen”, erklärte ein Regierungssprecherin Teheran mit Blick auf einen Tweet Trumps in der Landessprache Farsi vom Sonntag, in dem er “das große iranische Volk” lobt und davor warnt, Demonstranten zu töten. Der Sprecher verwies darauf, dass die USA mit Qassem Soleimani einen der führenden Generäle des Iran im Irak getötet hätten. Zudem seien die Vereinigten Staaten verantwortlich für die angespannte wirtschaftliche Lage.