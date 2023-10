Israel: 300 Ziele bei Luftangriffen in Gaza getroffen

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge bei Luftangriffen rund 300 Ziele im Gazastreifen getroffen. Darunter seien Raketenabschussrampen und “Militärstellungen in unterirdischen Tunneln der Terrororganisation Hamas”, erklärte das Militär am Dienstag mit Blick auf die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Palästinenserorganisation. Zudem seien “Terroristen” getötet worden. Indes wurden von palästinensischer Seite Haftbefehle gegen Vertreter Israels gefordert.

Die Armee meldete “mehrere Gefechte”, bei denen die israelischen Streitkräfte unter Feuer von Panzerabwehrraketen und Maschinengewehre geraten seien. Es war die vierte Nacht, in der die israelische Armee größere Bodeneinsätze im Norden des Gazastreifens ausgeführt hatte.

Auch am Dienstag befanden sich nach Angaben der israelischen Armee israelische Truppen in “verschiedenen Teilen des nördlichen Gazastreifens”. Schwer gepanzerte Fahrzeuge, Panzer, gepanzerte Kampffahrzeuge und Bulldozer seien in den Gazastreifen bewegt worden, sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus.

Er verstehe, dass die humanitäre Situation in dem dicht besiedelten Küstenstreifen schwierig sei, fuhr Conricus fort. Dies sei jedoch nicht die Schuld der israelischen Armee.

Drei palästinensische Menschenrechtsgruppen forderten den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) unterdessen auf, gegen Angehörige von Israels Regierung und Militär internationale Haftbefehle auszustellen. Diese müssten sich vor allem gegen Verantwortliche von “internationalen Verbrechen gegen Kinder” richten, teilten die Organisationen Al-Haq, das Al Mezan Center for Human Rights und das Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) Montagabend mit.

Auch in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine seien in einem laufenden Krieg Haftbefehle erlassen worden, hieß es. Das sei ein Beweis dafür, dass der Chefankläger des Strafgerichtshof solch einen Schritt auch während aktiv stattfindender Gefechte veranlassen könne. Die Organisationen bezogen sich dabei auf internationale Haftbefehle gegen Russlands Präsident Wladimir Putin und die Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa.

Auch aus dem Westjordanland wurde ein neuerlicher Zwischenfall gemeldet. Jüdische Siedler hätten in der Nacht auf Dienstag in einem Dorf südlich von Hebron ein Haus angezündet, hieß es bei “Haaretz” online. Das US-Außenministerium hatte Israel erst am Montag aufgefordert, die Gewalt jüdischer Siedler im besetzten Westjordanland gegen Palästinenser zu stoppen. Es müssten Maßnahmen zum Schutz der palästinensischen Einwohner getroffen werden.

Dienstag früh sprengte die israelische Armee im Westjordanland das Haus des stellvertretenden Hamas-Chefs Saleh al-Arouri in der Nähe von Ramallah. Al-Arouri gilt als Gründungsmitglied der Qassam-Brigaden, des militärischen Arms der Hamas, und als militärischer Befehlshaber der Hamas im Westjordanland. Videos der Sprengung wurden in den Sozialen Medien verbreitet.

Laut der israelischen Tageszeitung “Haaretz” stand das Haus seit Jahren leer. Al-Arouri soll – wie die gesamte Hamas-Führungsriege – seit Jahren im Ausland leben. Vermutlich in der Türkei, im Libanon oder in Katar. Vergangene Woche soll er sich laut einem der libanesischen Hisbollah nahestehenden TV-Sender mit dem Chef der Hisbollah, Hassan Nasrallah, sowie dem Chef der Terrororganisation Islamischer Jihad, Ziad Nahleh, getroffen haben, berichtete “Haaretz”.