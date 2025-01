Israel: 8 für Gefangenenaustausch vorgesehene Geiseln tot

Von: APA/AFP

Acht Geiseln, die in der ersten Phase des aktuellen Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der militanten Palästinenserorganisation Hamas in den nächsten Wochen freikommen sollten, sind laut der israelischen Regierung tot. Die Angehörigen der Toten seien informiert worden, sagte Regierungssprecher David Mencer am Montag. Die Hamas hatte Israel zuvor nach zähen Verhandlungen eine aktuelle Liste mit dem “Status” der für die Freilassung vorgesehenen Geiseln übergeben.

Damit sind offenbar nur 18 der insgesamt 26 Geiseln noch am Leben, die in der ersten Phase in den kommenden Wochen freikommen sollten. Sieben weibliche Geiseln waren an den vergangenen beiden Wochenenden bereits von der Hamas freigelassen worden und nach Israel zurückgekehrt. Am kommenden Donnerstag und am Samstag sollen jeweils drei Geiseln freikommen. Laut Diplomatenkreisen steht auf der ursprünglichen Liste der ersten 33 Geiseln, die freigelassen werden sollen, auch der österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger Tal Shoham.

Im Gegenzug für die Freilassung der Geiseln sollen die Hilfslieferungen in den Gazastreifen verstärkt und nach ägyptischen Angaben insgesamt etwa 1.900 Palästinenser aus israelischer Haft freigelassen werden.