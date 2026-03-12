Aktuelle Seite: Home > Politik > Israel droht Libanon Gebietseinnahmen
Israel droht Libanon Gebietseinnahmen

Donnerstag, 12. März 2026 | 12:53 Uhr
APA/APA/AFP/NIDAL SOLH
Von: APA/dpa

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat dem Nachbarland Libanon mit der Ausweitung des israelischen Armeeeinsatzes dort sowie mit der Einnahme von Gebieten gedroht. Sollte die libanesische Regierung nicht in der Lage sein, die pro-iranische Hisbollah-Miliz davon abzuhalten, auf Orte in Israel zu feuern, werde Israels Armee “das Gebiet einnehmen und die Sache selbst in die Hand nehmen”, sagte Katz bei einer Besprechung mit Armee- und Geheimdienstvertretern am Donnerstag.

Er habe den libanesischen Präsidenten Joseph Aoun diese Warnung überbracht. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Katz haben die Armee den Angaben zufolge bereits angewiesen, sich auf “eine Ausweitung ihrer Aktivitäten im Libanon vorzubereiten”.

Die vom Iran unterstützte Miliz sollte eigentlich gemäß einer Waffenruhenvereinbarung entwaffnet werden. Dies ist bisher nicht gelungen. Anfang März griff die Hisbollah in den Krieg zwischen Israel und Iran auf der Seite Teherans ein. Die Hisbollah hatte am Mittwochabend den Norden Israels massiv mit Raketen und Drohnen beschossen. Israels Luftwaffe flog heftige Angriffe auf Ziele in den südlichen Vororten von Beirut.

