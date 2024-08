Israel führt neue Waffenruhe-Gespräche in Kairo

Von: APA/AFP/dpa

Eine israelische Verhandlungsdelegation führt in Kairo neue Gespräche über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen. Die Geheimdienstchefs David Barnea und Ronen Bar würden am Freitag in Kairo weiterverhandeln, um ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln voranzubringen, sagte Regierungssprecher Omer Dostri am Donnerstagabend. Unterdessen ging Israels Armee am Freitag weiter gegen Hamas-Ziele im Norden, Zentrum und Süden des Palästinensergebiets vor.

Laut israelischen Medienberichten nehmen an den Verhandlungen am Freitag in Kairo auch Vertreter der Vermittler USA und Ägypten teil. Israel und die radikalislamische Hamas verhandeln nicht direkt miteinander; die USA, Katar und Ägypten treten in den Gesprächen als Vermittler auf. Das israelische Verhandlungsteam war bereits zu der vorangegangenen Verhandlungsrunde nach Doha gereist, die Hamas hingegen lehnte eine Teilnahme ab.

Die neuen Gespräche folgen auf den jüngsten Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in der Region sowie ein Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu. Angesichts des bereits seit mehr als zehn Monaten andauernden Krieges hatte Biden Netanyahu am Mittwoch gedrängt, rasch zu einer Vereinbarung zu gelangen, nachdem Blinken ohne konkrete Aussicht auf ein Abkommen aus der Region abgereist war. Das geplante Abkommen umfasst neben einer Waffenruhe die Freilassung der verbliebenen Geiseln in der Gewalt der Hamas und die Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen.

Einer der Streitpunkt ist jedoch die Dauer der israelischen Armee-Präsenz im Gazastreifen – insbesondere die von Israel beanspruchte dauerhafte Kontrolle der südlichen Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, des sogenannten Philadelphi-Korridors. Israel will damit eine Wiederbewaffnung der Hamas über Tunnelrouten entlang der Grenze unterbinden, um weitere Angriffe auf sein Staatsgebiet wie am 7. Oktober zu verhindern. Die Hamas hingegen fordert den vollständigen Rückzug der Armee.

Augenzeugen berichteten am Freitag von Kämpfen im Norden des Gazastreifens sowie von schwerem Beschuss im Zentrum und im Süden nahe der Stadt Rafah. Die israelische Armee erklärte am Freitag, dass ihre Einheiten im Laufe des vergangenen Tages “Dutzende” von Kämpfern in der Gegend von Khan Younis und Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens getötet hätten. Zudem sei terroristische Infrastruktur zerstört worden.

Auch Israels Luftwaffe habe in die Kämpfe eingegriffen und unter anderem Stellungen beschossen, von denen aus Raketen auf Israel abgefeuert worden seien. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete von mehreren getöteten Zivilisten infolge israelischer Angriffe. Auch im Norden Israels kam es wieder zu gegenseitigem Beschuss zwischen der Armee und der mit der Hamas verbündeten Hisbollah-Miliz.

Behördenangaben zufolge wurden bei israelischen Angriffen auf den Libanon mehrere Menschen getötet. Bei einem Angriff in Aita al-Jabal im Südlibanon wurden ein siebenjähriges Kind und ein weiterer Mensch getötet, wie das Gesundheitsministerium in Beirut berichtete. Bei einem anderen Angriff auf den Ort Tayr Harfa unweit der israelischen Grenze im Süden des Libanons wurden außerdem drei Personen getötet. Laut libanesischen Sicherheitskreisen handelte es sich dabei um Kämpfer der Hisbollah. Die Schiitenmiliz erklärte drei ihrer Kämpfer für tot. Für gewöhnlich führt die Miliz nicht weiter aus, wann, wo und wie ihre Mitglieder ums Leben kommen.

Das israelische Militär teilte mit, eine “Terrorzelle” in Tayr Harfa angegriffen und “eliminiert” zu haben. Sie habe Geschosse auf israelisches Territorium abgefeuert, wie es hieß. Die Armee habe darüber hinaus mit Artillerie auf die Gegend um Schebaa im Libanon gefeuert. Die Hisbollah erklärte, Militärstandorte der israelischen Armee im Grenzgebiet angegriffen zu haben.