Israel greift Öl-Lager und Weltraum-Zentrum in Teheran an

Von: APA/dpa/Reuters

Die israelische Luftwaffe hat am Sonntag erneut Attacken auf Ziele im Iran geflogen. Man habe eine neue Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im ganzen Land gestartet, teilte die Armee auf Telegram mit. In der Nacht hatten Israels Kampfflugzeuge erstmals ein Öllager in der Hauptstadt Teheran bombardiert. Am Nachmittag hieß es, es sei auch die “Weltraum-Zentrale” der iranischen Revolutionsgarden in Teheran “angegriffen und zerstört” worden.

Die Räumlichkeiten dienten demnach der an die Revolutionsgarden angegliederten iranischen Weltraumbehörde als “Empfangs-, Übertragungs- und Forschungszentrum”. Das Zentrum umfasste demnach “das Kontroll- und Betriebsgebäude des im August 2022 gestarteten Satelliten Khayyam”. Die Revolutionsgarden hätten die Satellitendaten für ihre Einsätze sowie “zur Überwachung des Staates Israel und der Länder der Region genutzt”. Außerdem seien 50 Bunker mit gelagerter Munition und eine Anlage der Bodentruppen der Revolutionsgarden angegriffen worden.

Nach den Angriffen auf ein Öllager in Teheran kursierten in sozialem Medien Aufnahmen, die einen massiven Feuerball und aufsteigende, dunkle Rauchschwaden zeigten. Laut der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Isna wurde auch eine Bestrahlungsanlage in Isfahan bei den israelisch-amerikanischen Angriffen beschädigt. Es sei aber keine radioaktive Strahlung ausgetreten, hieß es am Sonntag.

Teherans Himmel verdunkelt

Der Himmel in Teilen Teherans verdunkelte sich. Dichte Rauchschwaden stiegen auf und verdüsterten am Sonntag in der Früh den bewölkten Himmel, wie auf Bildern zu sehen war und Augenzeugen berichteten. Die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim warnte vor gesundheitlichen Schäden durch Schwefel- und Stickoxide in der Atmosphäre, die in Verbindung mit Regen gefährlich werden könnten. In dem Fall sollten die Menschen nach Möglichkeit das Haus nicht verlassen.

Sechs Verletzte durch iranische Raketenangriffe in Israel

Das geschwächte iranische Militär war indes weiterhin zu Schlägen auf Israel fähig. Bei Raketenangriffen wurden in Israel mindestens sechs Menschen verletzt. Unter den Opfern sei mindestens ein Schwerverletzter, sagte ein Sprecher des Rettungsdienstes am Sonntag. Von israelischen Medien veröffentlichte Bilder zeigten einen Einschlagkrater in einer Straße in Tel Aviv. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, sie hätten Raketen “der neuen Generation” auf Tel Aviv sowie auf die südisraelische Stadt Beersheva abgefeuert. Auch der Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak in Jordanien sei angegriffen worden. Zuvor hatte der israelische Armeesprecher Nadav Shochani gesagt, die Intensität der iranischen Angriffe sei in der gesamten Region deutlich zurückgegangen.

Trump droht mit Zerschlagung von iranischer Führung

US-Präsident Donald Trump erteilte unterdessen Verhandlungen mit dem Iran eine Absage und drohte mit der Zerschlagung der gesamten Staatsführung und des Militärs. Angesichts der Luftangriffe auf die Islamische Republik könnte die Frage nach Diplomatie irrelevant werden, sagte Trump am Samstag (US-Ortszeit) vor Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. “Irgendwann wird wohl niemand mehr übrig sein, der sagen könnte: ‘Wir ergeben uns.'”

Laut einem Agenturbericht hat sich der Expertenrat im Iran weitgehend über die Nachfolge des getöteten obersten Führers Ali Khamenei geeinigt. Es müssten aber noch einige Hürden bei dem Nachfolgeprozess ausgeräumt werden, sagte das Expertenratsmitglied Ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri der Nachrichtenagentur Mehr zufolge. Laut iranischen Medien ist strittig, ob für die endgültige Entscheidung eine persönliche Zusammenkunft des Gremiums zwingend erforderlich ist.

Sterbliche Überreste von Soldaten in den USA

Am Samstag (US-Ortszeit) trafen die sterblichen Überreste von sechs im Iran-Krieg gestorbenen Soldaten in den USA ein. Auf israelischer Seite gab es offiziellen Angaben zufolge bisher zehn Tote. Der Iran hatte am Freitag erklärt, mindestens 1.332 iranische Zivilisten seien in dem Krieg ums Leben gekommen.

Nachdem im Streit über das iranische Atomprogramm keine Einigung erzielt worden war, hatten die USA und Israel vor gut einer Woche mit Angriffen auf den Iran begonnen. Trump begründet den größten US-Militäreinsatz in Nahost seit der Invasion des Irak 2003 mit einer unmittelbaren Bedrohung der USA durch den Iran. Beweise liefert er nicht. Der Iran reagiert mit Attacken auf US-Einrichtungen in der Region, wobei auch zivile Ziele in den Golfstaaten getroffen wurden.

Todesopfer in Dubai und Saudi-Arabien

In der saudi-arabischen Stadt Al-Kharj starben Behördenangaben zufolge zwei Menschen bei einem Geschosseinschlag in einem Wohngebiet. Zwölf weitere werden verletzt, teilte der Zivilschutz am Sonntag auf der Plattform X mit. Bei den Todesopfern handle es sich um einen Inder und einen Bangladeschi. Die iranischen Revolutionsgarden hatten zuvor erklärt, sie hätten Radarsysteme in der Stadt beschossen. Die Stadt liegt rund 100 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Riad.

In Dubai teilten die Behörden am Samstagabend mit, ein Mann sei ums Leben gekommen, nachdem bei einem Luftabwehrmanöver Trümmerteile auf ein Fahrzeug gefallen seien.

In Kuwait wurde das Gebäude der Behörde für Sozialversicherungen bei einem mutmaßlich iranischen Angriff getroffen. Es habe Schäden am Gebäude gegeben, teilte die Behörde in der Nacht mit. Das Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe drei Raketen abgefangen. Zudem sei an “einigen zivilen Einrichtungen” Schaden durch herabfallende Trümmerteile nach Abwehreinsätzen entstanden. Die Feuerwehr meldete am Sonntag den Tod von zwei Feuerwehrleuten, die “im Einsatz” ums Leben gekommen seien. Details wurden nicht genannt.

Auch die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten am Samstag und Sonntag iranische Drohnenangriffe. Iranischen Staatsmedien zufolge attackierten die iranischen Revolutionsgarden zudem US-Streitkräfte auf einem Stützpunkt in Bahrain.

Bahrain: Wasser-Entsalzungsanlage beschädigt

Der Iran traf bei seinen Angriffen in den Golfstaaten auch eine wichtige Anlage für die Aufbereitung von Trinkwasser. Bei einem Drohnenangriff sei eine Anlage zur Wasser-Entsalzung beschädigt worden, teilte Bahrains Innenministerium am Sonntag mit. Es handle sich um “iranische Aggression, die sich willkürlich gegen zivile Ziele” richte. Ähnlich wie weitere der Golfstaaten ist das kleine Land Bahrain für seine Wasserversorgung stark auf die Entsalzung von Meerwasser angewiesen.

Kritik nach Entschuldigung Pezeshkians

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hatte sich am Samstag bei den Nachbarstaaten für die Angriffe entschuldigt, stieß damit aber bei Hardlinern im eigenen Land auf Kritik. Er hatte auch ein Ende der Attacken in Aussicht gestellt, solange der Iran aus den betreffenden Ländern nicht angegriffen werde.

Am Sonntag erklärte Pezeshkian, seine Äußerungen seien von den Feinden des Iran falsch interpretiert worden. Sicherheitschef Ali Larijani wies Spekulationen zurück, dass es in iranischen Führungskreisen Differenzen über die Kriegsstrategie gebe.