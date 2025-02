Israel greift vor Trauerfeier fÃ¼r Nasrallah im Libanon an

Von: APA/AFP

Israel hat am Tag der geplanten Trauerfeier für den vor fünf Monaten getöteten Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah in Beirut Ziele im Südlibanon angegriffen. Die israelischen Streitkräfte hätten einen “präzisen” Angriff auf eine Militäranlage mit Raketenwerfern und Waffen in libanesischem Gebiet geflogen, “in dem Hisbollah-Aktivitäten erkannt wurden”, erklärte die israelische Armee am Sonntag.

Die staatliche libanesische Nationale Nachrichtenagentur berichtete von zwei Luftangriffen “auf das Gebiet zwischen Kleile und Sammaaija im Bezirk Tyros”. Die israelische Armee teilte mit, bei einem zusätzlichen Angriff seien im Südlibanon “mehrere Raketenwerfer, die eine unmittelbare Bedrohung für israelische Zivilisten darstellten”, getroffen worden.

Israel hatte bereits am Samstagabend die Grenzregion zu Syrien und dem Libanon beschossen. Damit sollte nach Armeeangaben verhindert werden, dass die Hisbollah-Miliz Waffen in den Libanon schmuggelt.

Zehntausende bei Trauerfeier in Beirut erwartet

Zur Trauerfeier für Nasrallah in Beirut am Sonntag wurden zehntausende Menschen erwartet. Der langjährige Anführer der Hisbollah-Miliz war Ende September bei israelischen Luftangriffen auf südliche Vororte der libanesischen Hauptstadt getötet worden. Die Trauerfeier war aus Sicherheitsgründen nicht direkt nach Nasrallahs Tod abgehalten worden.

Die Trauerfeier für Nasrallah und seinen potenziellen Nachfolger Hashem Safieddin soll um 13.00 Uhr (Ortszeit, 12.00 MEZ) im Camille-Chamoun-Stadion beginnen. Seit Tagen laufen dafür die Vorbereitungen in der Stadt – unter anderem wurden vielerorts riesige Porträts der beiden Männer angebracht. Safieddin war wenige Tage nach Nasrallah ebenfalls bei einem israelischen Angriff getötet worden.