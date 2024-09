Israel kündigt neue Phase des Krieges an

Von: APA/Reuters/dpa

Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant hat von einer unmittelbar bevorstehenden neuen Phase des Krieges an der Grenze zum Libanon gesprochen und damit Spekulationen über eine bevorstehende israelische Invasion genährt. “Die nächste Phase im Krieg gegen die Hisbollah beginnt bald”, hieß es am Montag in einer Mitteilung seines Büros. Gallant sprach zudem vor Soldaten von dem Kriegsziel, den aus dem Grenzgebiet geflohenen Israelis die Rückkehr zu ermöglichen.

“Wir werden alle Mittel einsetzen, die erforderlich sein sollten – ihre Streitkräfte, andere Streitkräfte, aus der Luft, zur See und zu Lande”, sagte der Minister. “Viel Glück.”

Einer US-Zeitung zufolge informierte Israel die Regierung in Washington über den Plan für eine Bodenoffensive im Nachbarland. Diese solle begrenzt sein und könne jeden Moment beginnen, berichtete die “Washington Post” unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten US-Vertreter. Der Einsatz solle vom Umfang her kleiner sein als der Krieg 2006 gegen die radikal-islamische Hisbollah-Miliz. Präsident Joe Biden ließ wenig Begeisterung für den Schritt erkennen. Auf die Berichte angesprochen sprach er sich für einen Waffenstillstand aus: “Ich habe kein Problem damit, wenn sie aufhören.”

Israel führt seit etwa zwei Wochen schwere Luftangriffe gegen Ziele im Libanon aus. Sie gelten nach Darstellung der Regierung in Jerusalem der Hisbollah, die vom Iran unterstützt wird. Am Freitag wurde bei einem israelischen Angriff Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah getötet, seit mehr als drei Jahrzehnten eine Schlüsselfigur im Nahost-Konflikt. Die Kämpfe gegen die Miliz waren im Zuge des Gaza-Kriegs aufgeflammt. Sie hatte ihre Solidarität mit der radikal-islamischen Hamas bekundet und nach dem Überraschungsangriff der Palästinenser-Gruppe auf Israel Anfang Oktober ihren Raketenbeschuss auf Israel verstärkt.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu betonte am Montag in einer Videobotschaft an die iranische Bevölkerung, es gebe im Nahen Osten keinen Ort, den sein Land nicht erreichen könne. “Fragt Mohammed Deif. Fragt Nasrallah”, sagte er in Bezug auf die gezielt getöteten Führer von Hamas und Hisbollah. Es gebe keinen Ort, an den Israel nicht gehen würde, “um unser Volk und unser Land zu beschützen”. Die Regierung in Teheran bringe die iranische Bevölkerung täglich “näher an den Abgrund”.

Zugleich fand Netanyahu versöhnliche Worte an die Iraner, verbunden mit der Hoffnung auf einen Machtwechsel in Teheran: “Wenn der Iran endlich frei ist – und der Moment ist näher, als die Leute glauben -, wird alles anders sein”, versicherte er. “Zwei alte Völker, das jüdische und das persische, werden endlich im Frieden sein.”

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell berief für Montagabend eine Sondersitzung der EU-Außenminister ein, um die Reaktion der Europäischen Union auf die jüngste Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz zu erörtern. Die informellen Beratungen sollten per Videokonferenz abgehalten werden.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sagte im Vorfeld der Gespräche in einem Interview mit dem ORF, dass eine gemeinsame Haltung gefunden werden müsse. Es handle sich um eine “brandgefährliche Eskalation”, die “unmittelbar vor unserer Haustüre” stattfinde. “Und ich glaube, es muss allen klar sein, dass es eine Illusion ist zu glauben, man könne im Nahen Osten mit dem Feuer spielen und es entsteht kein Flächenbrand und man kann es unter Kontrolle halten.”