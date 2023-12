Israel liefert sich in Khan Younis schwere Kämpfe mit Hamas

Im Gazastreifen verlagern sich die schweren Gefechte zwischen israelischen Soldaten und Kämpfern der radikalislamischen Hamas immer mehr nach Süden. In Khan Younis drangen israelische Soldaten mit Panzern bis ins Stadtzentrum vor. Die israelische Armee erklärte am Donnerstag, sie habe mehrere “Hamas-Terroristen getötet “und Dutzende Terrorziele angegriffen”. Nach Angaben der israelischen Regierung wurde auch das Haus von Hamas-Anführer Jahja Sinwar umstellt.

Die israelische Armee hatte ihre Bodenoffensive zunächst auf die Städte Gaza und Jabalija im Norden des Gazastreifens konzentriert und die dortige Bevölkerung aufgerufen, sich im Süden des Küstenstreifens in Sicherheit zu bringen. Zahlreiche Menschen waren daher in die größte Stadt des Küstenstreifens geflohen. Die israelische Armee erklärte weiter, ihre Marine habe “Militärgelände und Infrastruktur der Hamas mit Präzisionsmunition und Granatenbeschuss angegriffen”.

Die Hamas teilte über Telegram mit, dass ihr bewaffneter Arm, die Essedin-al-Kassam-Brigaden, “gewaltsam gegen die Besatzungstruppen” vorgehe. Es wurden auch weiter Raketen auf Israel abgeschossen und von der Luftabwehr abgefangen.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sagte in einer Videobotschaft, die Armee habe das Haus von Hamas-Anführer Sinwar in Chan Junis umzingelt. Dieser konnte wohl fliehen und versteckt sich nach Angaben von Armeesprecher Daniel Hagari in einem der Tunnel “unter der Erde”. Netanyahu betonte, es sei “nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn finden”. Der 61-jährige Sinwar gilt als einer der Drahtzieher des Überfalls der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

UNO-Angaben zufolge wurden mittlerweile 1,9 Millionen Palästinenser innerhalb des Gazastreifens vertrieben. Viele von ihnen sind inzwischen nach Rafah an der Grenze zu Ägypten geflohen. Auch Rafah wurde in der Nacht erneut von acht Luftangriffen getroffen. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden dabei mindestens 37 Menschen getötet. “Wohin sollen wir gehen, um Himmels willen?”, sagte Chamis Al-Dalu, der aus Gaza nach Khan Younis und dann weiter nach Rafah geflohen ist.

Doch auch im Norden des Gazastreifens gehen die Kämpfe weiter. Die israelische Armee entdeckte dort nach eigenen Angaben ein riesiges Waffenlager “in der Nähe eines Krankenhauses und einer Schule”. Ins Al-Aqsa-Krankenhaus in Gaza wurden nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) binnen 24 Stunden 115 Leichen gebracht – und damit mehr Tote als Verletzte.

UNO-Generalsekretär António Guterres warnte in einem Brief an den UNO-Sicherheitsrat vor einem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung im Gazastreifen. Dadurch könne “selbst eine begrenzte humanitäre Hilfe” unmöglich werden. Guterres berief sich bei seinem Schreiben zum ersten Mal in seiner Amtszeit auf Artikel 99 der UNO-Charta, der es dem Generalsekretär ermöglicht, sich direkt an den Sicherheitsrat zu wenden.

Als Reaktion auf Guterres’ Brief erklärte Israels Außenminister Eli Cohen auf X, der UNO-Generalsekretär sei eine “Gefahr für den Weltfrieden”. Sein Vorgehen stelle “eine Unterstützung der Terrororganisation Hamas dar”, schrieb Cohen.

Der Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas dauert nun seit zwei Monaten an. Am 7. Oktober waren Hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas nach Israel eingedrungen und hatten Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden etwa 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 240 Menschen als Geiseln verschleppt. 138 Verschleppte befinden sich nach israelischen Angaben weiterhin in der Gewalt der Hamas. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seit Kriegsbeginn mindestens 17.177 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet.