Israel ruft Einwohner von Khan Younis zu Flucht auf

Von: APA/dpa

Die israelische Armee hat vor einem neuen Militäreinsatz in Khan Younis Einwohner eines nördlichen Stadtviertels dazu aufgerufen, das Gebiet unverzüglich zu verlassen. Sie sollten sich in eine humanitäre Zone begeben, deren Grenzen neu gezogen worden seien, teilte die Armee den Menschen per SMS, Telefonat sowie Medienberichten in arabischer Sprache und mit Hilfe von Flugblättern mit. Khan Younis liegt im südlichen Gazastreifen.

Israel wirft militanten Palästinensern vor, sie hätten die humanitäre Zone für “terroristische Aktivitäten und Raketenangriffe auf den Staat Israel” missbraucht. Daher würden die Grenzen der humanitären Zone angepasst. Dies geschehe auf der Basis präziser Geheimdienstinformationen, denen zufolge die islamistische Terrororganisation Hamas ihre Infrastruktur in dem Gebiet eingebettet habe. Ziel der Warnungen sei es, Schaden an Zivilisten zu vermeiden, hieß es in der Mitteilung der Armee.

Bei einem verheerenden israelischen Luftangriff auf ein Schulgebäude in der Stadt Gaza waren am Samstag nach palästinensischen Angaben Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Ein Sprecher des von der Hamas kontrollierten palästinensischen Zivilschutzes sprach von mindestens 93 Toten in dem als Flüchtlingsunterkunft genutzten Gebäude. Der Vorfall rief international Entsetzen und Kritik hervor.

Das israelische Militär bestätigte den Angriff, der einer Kommandozentrale der Hamas galt, die sich in dem angegriffenen Objekt befunden habe. Dabei seien mindestens 19 Kommandanten und Kämpfer der Hamas und des Islamischen Jihad getötet worden. Mit “hoher Wahrscheinlichkeit” gehe die Armee auch davon aus, dass sich ein ranghoher Jihad-Kommandant in dem Schulgebäude aufgehalten habe. Ob er bei dem Angriff in der Al-Tabaeen-Schule tatsächlich ums Leben kam, war aber nicht sicher.