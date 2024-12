Israel: Toter bei Terrorangriff im Westjordanland

Von: APA/dpa

Bei einem Terroranschlag auf einen Bus im Westjordanland sind israelischen Angaben zufolge ein zwölf Jahre altes Kind getötet und drei weitere Menschen verletzt worden. Der Bub war am späten Abend vom Magen David Adom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er jedoch am frühen Morgen seinen schweren Schussverletzungen erlag, wie die “Times of Israel” berichtete. Drei weitere Personen seien verwundet worden, hieß es.

Der Täter sei auf der Flucht. Israels Militär sucht eigenen Angaben zufolge nach ihm und riegelte hierzu das Gebiet im Raum Bethlehem mit Straßensperren ab. Der Bus habe sich auf dem Weg nach Jerusalem befunden, als der Täter an einer Kreuzung in der Nähe der palästinensischen Stadt al-Khader auf das Fahrzeug geschossen habe, meldete die Zeitung unter Berufung auf die Armee.