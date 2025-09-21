Aktuelle Seite: Home > Politik > Israelische Armee rückt weiter in Gaza-Stadt vor
Israelische Armee rückt weiter in Gaza-Stadt vor

Sonntag, 21. September 2025 | 14:00 Uhr
Von: APA/dpa/Reuters

Bei israelischen Angriffen auf Gaza-Stadt sind palästinensischen Gesundheitsbehörden zufolge am Sonntag mindestens 31 Menschen getötet worden. Israelische Truppen sprengten den Angaben zufolge weitere Wohngebäude in der Stadt. Unter den Toten seien auch eine schwangere Frau und ihre beiden Kinder. Das israelische Militär teilte mit, es habe zahlreiche Kämpfer getötet. Augenzeugen zufolge rückten Panzer weiter in die Stadt vor.

Unterdessen schossen nach Angaben des israelischen Militärs Palästinenser aus dem Gazastreifen zwei Raketen auf den Süden Israels. Eine davon sei abgefangen worden, die andere auf freiem Feld eingeschlagen. Zuvor habe es in der Hafenstadt Ashdod nördlich des Gazastreifen und in einem anderen Gebiet weiter östlich Raketenalarm gegeben. Es gab keine Berichte über mögliche Verletzte.

Es war zunächst unklar, welche der palästinensischen Terrororganisationen hinter dem Angriff stand. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren war Israel mit Tausenden Raketen aus dem Gazastreifen attackiert worden. Diese Angriffe sind jedoch inzwischen deutlich seltener geworden.

