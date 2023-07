Israelische Flugabwehr fängt Raketen aus dem Gazastreifen ab

Während des von Gefechten begleiteten Abzugs israelischer Truppen aus der palästinensischen Stadt Jenin im Westjordanland ist Raketenalarm an der Grenze zum Gazastreifen ausgelöst worden. Aus dem abgeschotteten Küstengebiet seien fünf Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden, die man mit Luftangriffen auf Ziele im Gazastreifen erwidert habe, teilte das israelische Militär in der Nacht auf Mittwoch mit.

Die Flugabwehr habe alle Raketen abfangen können. In der Region waren mehrere Explosionen zu hören, ausgelöst vermutlich durch das Raketenabwehrsystem Iron Dome. Alarmsirenen heulten unter anderem in der südisraelischen Grenzstadt Sderot. Zu den Raketenangriffen bekannte sich zunächst niemand.

Israels Armee war am Montag nach flankierenden Luftangriffen mit rund tausend Soldatinnen und Soldaten in Jenin eingerückt. Dort lieferte sich das Militär heftige Schusswechsel mit bewaffneten Anwohnern. Die Militäroperation – eine der größten im besetzten Westjordanland seit Jahrzehnten – hatte laut Armee zum Ziel, “terroristische Infrastruktur” militanter Islamisten zu zerschlagen. Auf israelischer Seite starb ein Soldat, auf der Gegenseite wurden mindestens zwölf Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt. Am Dienstagabend begann die Armee mit dem Abzug aus Jenin.

Für die Bewohner des israelischen Grenzgebiets ist Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen keine Seltenheit. Meist werden die Geschosse aber von der Flugabwehr unschädlich gemacht und richten höchstens geringe Schäden an. Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen unter sehr schlechten Bedingungen. Die militant-islamistische Hamas, die dem Staat Israel das Existenzrecht abspricht, hatte in dem palästinensischen Gebiet 2007 gewaltsam die Macht an sich gerissen. Israel verschärfte daraufhin die Blockade des Küstengebiets, die von Ägypten mitgetragen wird.