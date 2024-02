Israelisches Militär: Luftangriff auf Eilat vereitelt

In der südisraelischen Hafenstadt Eilat am Roten Meer herrscht nach Angaben des Militärs Luftalarm. Die israelische Armee habe in der Nähe des Roten Meeres einen Flugkörper abgefangen, teilte das Militär mit. “Das Objekt drang nicht in israelisches Gebiet ein und stellte keine Gefahr für die Zivilbevölkerung dar.” Eilat war in der Vergangenheit Ziel von Langstreckenraketen der jemenitischen Houthis, die sich seit Beginn des Gazakrieges mit den Palästinensern solidarisieren.

Von: APA/Reuters