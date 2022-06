“Italien soll Südtiroler Vereine endlich in Ruhe lassen”

Bozen – “Der Südtiroler Landtag hat sich erst in seiner letzten Sitzung gegen die italienischen Vereinsregister ausgesprochen, in die alle ehrenamtlichen Vereine eingetragen werden müssen, nun kommt Rom schon mit dem nächsten bürokratischen Wahnsinn daher”, so die Bewegung Süd-Tiroler Freiheit in einer Aussendung. Demnach sollen künftig alle Vereine zu einer jährlichen Meldung über den “wirtschaftlichen Eigentümer” des Vereins im Handelsregister verpflichtet werden. Bei Nichtmeldung drohen hohe Verwaltungsstrafen. “Es ist dies ein weiterer, völlig sinnloser bürokratischer Mehraufwand, der den Vereinen das Arbeiten erschwert, zumal die Vereinsstruktur in Südtirol völlig anders ist, da viele Vereine gar keinen physischen Eigentümer haben. Die SVP-Parlamentarier in Rom haben leider wieder einmal geschlafen und nichts getan, anstatt NEIN zu diesem weiteren Angriff auf die Südtiroler Vereine zu sagen”, so die Bewegung.

“Was geht es Rom überhaupt an, wie die Vereine in Südtirol aufgebaut sind? Italien soll die Südtiroler Vereine endlich in Ruhe lassen und sich um die eigenen Probleme kümmern”, ärgert sich der Landtagsabgeordnete Sven Knoll. “Die vielen ehrenamtlichen Verein in Südtirol sind unverzichtbar, da sie mit ihrer Freiwilligenarbeit auf sozialer und kultureller Ebene Dienstleistungen für die Gesellschaft anbieten, die der Staat ─ und schon gar nicht Italien ─ niemals gewährleisten könnte. Anstatt den Vereinen bürokratische Steine in den Weg zu legen, sollte ihnen das Leben und Arbeiten erleichtert werden”, heißt es weiter.

Die Süd-Tiroler Freiheit fordert die Landesregierung daher auf, “ungesäumt in Rom zu intervenieren und dafür Sorge zu tragen, dass die Südtiroler Vereine keine Meldungen an den italienischen Staat machen müssen und endlich in Ruhe gelassen werden.”