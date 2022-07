Japans Regierungslager vor Sieg bei Oberhauswahl

Bei der Oberhauswahl in Japan hat sich am Sonntag ein Sieg des Regierungslagers von Ministerpräsident Fumio Kishida abgezeichnet. Kishidas Liberaldemokratische Partei (LDP) und ihr Juniorpartner Komeito dürften ihre bisherige Mehrheit in der zweiten Kammer des Parlaments sichern, berichteten Medien auf Basis von Wählerbefragungen nach Schließung der Wahllokale. Die Wahl fand unter dem Eindruck des Attentats auf den früheren LDP-Partei- und Regierungschef Shinzo Abe statt.

Abe war am Freitag bei einer Wahlkampfrede auf offener Straße niedergeschossen und später im Krankenhaus für tot erklärt worden. Der Wahlkampf wurde zunächst unterbrochen, am Samstag aber unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen wieder aufgenommen. Eine Verschiebung der Wahl lehnte Kishida ab.

Alle drei Jahre wird die Hälfte der 248 Sitze im Oberhaus neu vergeben. Auch im mächtigeren Unterhaus stellt die Koalition die Mehrheit.