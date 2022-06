JG: Antonia Widmann bleibt Bezirksobfrau in Bozen Stadt und Land

Bozen – Am Dienstag haben die Ortsvertreter der Jungen Generation die Boznerin Antonia Widmann als JG-Chefin im Bezirk Bozen bestätigt. Unterstützt wird sie in den kommenden zweieinhalb Jahren von der Sarnerin Lisa Reichsigl und vom Kalterer Lukas Luggin, welche beide neu in die Führungsriege gewählt wurden. Ergänzt wird das Trio vom Kastelruther David Rier.

Sichtlich erfreut zeigt sich Antonia Widmann: „Ich bedanke mich für das Vertrauen und vor allem bei Julian Stuffer, Christoph Pillon und Michael Huber, mit denen ich in den letzten Jahren gut zusammenarbeiten durfte. Als JG haben wir den Anspruch konkrete politische Interessen der Jugend voranzubringen. Es ist wichtig, dass sich viele junge Menschen für Politik interessieren – denn nur wer sich aktiv einbringt, kann die eigene Zukunft auch mitgestalten!“

Unterstützt wird Widmann von Lisa Reichsigl, Lukas Luggin und David Rier. Auch sie freuen sich über ihre neue Aufgabe und sind zuversichtlich junge Themen und Anliegen in den unterschiedlichsten Gremien mit einbringen zu können.

Die neue Führungsriege der JG will in nächster Zeit brennende Themen angehen, so etwa die Wohnungsnot im Raum Bozen, das Landestourismusentwicklungskonzept oder die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Südtirol. Daneben soll auch die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen JG-Ortsgruppen verstärkt werden, um der Stimme der Jugend mehr Gewicht zu verleihen. Auch die anstehenden Gemeinderatswahlen in Kastelruth, welche im Spätherbst dieses Jahres stattfinden, hat die neue Bezirksleitung im Auge.

Auch Dominik Oberstaller und Fabian Gufler, welche als Vertretung der JG-Landesführung anwesend waren, freuen sich auf die Zusammenarbeit mit der frischgewählten Bezirksspitze.