Johnson empfängt Biden vor G7-Gipfel

US-Präsident Biden beginnt seine Europatour in Großbritannien

US-Präsident Joe Biden beginnt seine einwöchige Europatour am Donnerstag in Großbritannien. Vor dem G7-Gipfel in Cornwall trifft Biden mit dem britischen Regierungschef Boris Johnson zusammen. Die Begegnung wird mit Spannung erwartet, galt Johnson doch als Anhänger von Bidens Vorgänger Donald Trump. Biden wiederum bezeichnete Johnson als “physischen und emotionalen Klon” Trumps und kritisierte Johnsons Brexit-Kurs.

Biden hat angekündigt, dass er die “besondere Beziehung” (special relationship) zwischen den beiden Ländern bestätigen wolle. Der historische Begriff wurde vom damaligen britischen Premier Winston Churchill unter dem Eindruck des gemeinsamen Siegs im Zweiten Weltkrieg geprägt und bezeichnet die enge Verbindung der beiden Verbündeten. Johnson will den Ausdruck allerdings lieber nicht mehr verwenden, wie ein britischer Regierungssprecher bestätigte.

Gemeinsam nehmen Johnson und Biden dann ab Freitag am G7-Gipfel im britischen Seeort Carbis Bay teil. Zu der Gruppe sieben wirtschaftsstarker Demokratien zählen außerdem Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Kanada. Biden reist anschließend weiter nach Brüssel zum Nato- sowie zum USA-EU-Gipfel und danach zum Spitzentreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf.