“Juristische Winkelzüge gegen Bürgerbeteiligung”

Natz-Schabs – Das Promotorenkomitee für das Ex-Nato-Areal kritisiert in einer Aussendung die Vorgangsweise des Bodenverbesserungskonsortiums. „Anstatt sich über die Alternativen zum Standort für sein Speicherbecken ernsthafte Gedanken zu machen, agiert das Bodenverbesserungskonsortium mit Rekursen gegen die Gemeinde“, so das Promotorenkomitee für eine Volksbefragung zum Ex-Nato-Areal. Das Komitee fragt sich deshalb: „Welches ist die Strategie des Bodenverbesserungskonsortiums? Soll die Mitbestimmung der Bevölkerung durch Rekurse verhindert werden? Ist dies das Demokratieverständnis der Rekurssteller?“

„Das Bodenverbesserungskonsortium Natz-Schabs fürchtet sich wohl vor den Bürgerinnen und Bürgern oder davor, dass eine Befragung eventuell nicht zu seinen Gunsten ausgehen könnte und greift nun klammheimlich in die rechtliche Trickkiste – anders kann man dieses Vorgehen kaum bewerten“, kritisieren die Sprecher des Promotorenkomitees, Angelika Hofer und Gabriel Klement.

“Prompt nachdem der Gemeindeausschuss den Antrag für eine Volksbefragung über den Standort des Speicherbeckens im Ex-Nato-Areal zur Kenntnis genommen und zur Prüfung an die zuständigen Stellen weiter geleitet hat, wurden seitens des Bodenverbesserungskonsortiums und zusätzlich von dessen Präsidenten und Vizepräsidenten Rekurse eingereicht. So wie man klammheimlich ein Speicherbecken genehmigen lassen wollte, versucht man nun weiter hinter dem Rücken der Bürger zu agieren und mit Rekursen die Volksbefragung zu verhindern.“ Das Bodenverbesserungskonsortium habe offensichtlich versucht, seine juristischen Winkelzüge gegen die Bürgerbeteiligung im Stillen zu vollziehen – aber es sei gelungen, sie ans Licht zu bringen: Aufgrund der Veröffentlichung auf der Amtstafel der Gemeinde Natz-Schabs vom 19. April sei dies nun für alle schwarz auf weiß ersichtlich, heißt es weiter.

„Wir danken dem Bürgermeister und dem Ausschuss, dass sie die rechtliche Ordnungsmäßigkeit des Antrags auf Volksbefragung mit ihrem einstimmigen Beschluss abermals bestätigt haben, und dass damit der Weg zur Befragung der Bürgerinnen und Bürger weiter geht“, so das Promotorenkomitee: „Die Gemeindeverantwortlichen sind standhaft geblieben und haben sich nicht einschüchtern lassen. Damit haben sie große Verantwortung und Bürgersinn bewiesen.“

Angelika Hofer: „Dem Bodenverbesserungskonsortium möchten wir mit auf den Weg geben, dass wir immer für das Allgemeinwohl kämpfen werden und uns das Thema weder kleinreden noch auf wenige Aspekte reduzieren lassen: So wie von einer Seite bewusst behauptet werde, es gehe um einen Interessenskonflikt zwischen einem Open-Air-Konzert und der landwirtschaftlichen Bewässerung. Dies ist grundsätzlich falsch: Es geht einzig und allein um die Naherholungszone im Ex-Nato-Areal und um die Umsetzung eines Konzeptes, aufgrund welchem das Areal vom Land an die Gemeinde übertragen wurde. Das Speicherbecken gefährdet dies alles und deshalb soll die Bevölkerung entscheiden, es geht um nichts anderes.“

Das Promotorenkomitee stellt deshalb seine Position klar:

Das Promotorenkomitee ist nicht generell gegen die Errichtung eines technischen landwirtschaftlichen Speicherbeckens auf dem Gemeindegebiet, wenn dieses für die Landwirtschaft als notwendig und nützlich erachtet wird.

Das Promotorenkomitee spricht sich jedoch – so wie auch zahlreiche Vereine der Gemeinde – klar gegen die Verwirklichung des landwirtschaftlichen Speicherbeckens im Ex-Nato-Areal aus, da dies die künftige Zweckbestimmung als Naherholungszone sowie als Einrichtung für Geschichte und Kultur für die Allgemeinheit gefährden würde.

Das Promotorenkomitee lehnt folglich die direkte Zuweisung einer Fläche von etwa 3,5 ha für die rein landwirtschaftliche Nutzung im Ex-Nato-Areal von Natz-Schabs an das Bodenverbesserungskonsortium ab und fordert die ausführliche Information sowie die Miteinbeziehung der Bevölkerung in die Entscheidung.

Das Ex-Nato-Areal wurde im Jahr 2020 als öffentliche Fläche mit entsprechendem Nutzungskonzept für 30 Jahre vom Land an die Gemeinde übertragen und soll entsprechend diesem Konzept als Naherholungszone entwickelt und genutzt werden: zum Wohle von Familien und Jugend, mit Freizeiteinrichtungen sowie geschichtlicher und kultureller Aufarbeitung und Darstellung der Bedeutung und Funktion des ehemaligen Nato-Stützpunktes.

Das Thema ist seit Jahrzehnten ein Herzensanliegen für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Natz-Schabs und sollte dementsprechend breit diskutiert und einer Lösung im Sinne des Allgemeinwohls zugeführt werden.