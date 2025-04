Kardinäle beraten nach Papst-Tod über Trauerfeierlichkeiten

Von: APA/dpa

Nach dem Tod von Papst Franziskus kommen am Dienstag einige Kardinäle zusammen, um Entscheidungen zu den anstehenden Trauerfeierlichkeiten zu treffen. Konkret muss der genaue Zeitpunkt der Bestattung des verstorbenen Oberhauptes der katholischen Kirche festgelegt werden. In der Regel ist diese vier bis sechs Tage nach dem Tod. Derzeit befindet sich Franziskus’ Leichnam noch in seiner Residenz im Vatikan, der Casa Santa Marta.

Voraussichtlich am Mittwoch soll er in den Petersdom überführt werden, damit sich Gläubige von Franziskus verabschieden können. In den Tagen danach wird er bestattet. Der Papst wird voraussichtlich in der römischen Basilika Santa Maria Maggiore seine letzte Ruhe finden. Zur Beerdigung werden Staatsgäste aus aller Welt erwartet.