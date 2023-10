Katholische Weltsynode geht zu Ende

Mit einem großen Gottesdienst im Petersdom in Rom geht am Sonntag nach dreieinhalb Wochen die Weltsynode der katholischen Kirche zu Ende. Die Messe wird von Papst Franziskus geleitet. Die Beratungen gingen am Samstagabend ohne konkrete Reformforderungen zu Ende. Die Teilnehmer verabschiedeten eine Abschlusserklärung, die in strittigen Punkten eher vage blieb. Nächstes Jahr gibt es im Oktober wieder ein solches Treffen.

Die Weltsynode gilt als eines der wichtigsten Projekte des Papstes. Unter den etwa 350 Teilnehmern mit Stimmrecht waren erstmals auch katholische Laien, darunter etwa 50 Frauen. Die große Mehrheit besteht jedoch weiter aus Bischöfen. Die meisten Vertreter der deutschen Katholiken erhofften sich Signale für eine Reformbereitschaft der Kirche. Aus Österreich nehmen Kardinal Christoph Schönborn, Salzburger Erzbischof Franz Lackner teil, im Kreis der eingeladenen – nicht-stimmberechtigten – Expertinnen und theologischen Beraterinnen befindet sich die Linzer Pastoraltheologin Klara-Antonia Csiszar.

Mit dem am Samstagabend mit überwältigender Mehrheit beschlossenen Synthesepapier der vierwöchigen Beratungen liege eine Roadmap für die Kirche für die Zeit bis zur nächsten Synode im Herbst 2024 “und weit darüber hinaus” vor, sagte Schönborn am Samstagabend im Gespräch mit österreichischen Medienvertretern in Rom laut Kathpress. Er nehme aber von der Synode nicht zuerst ein Papier, sondern vor allem die Erfahrung eines Miteinanders mit nach Hause, wie er es “schon lange in der Kirche nicht erlebt habe”, betonte der Kardinal. Und diese Erfahrung von einer synodalen Kirche wolle er weitergeben.

Erneut würdigte Schönborn die Gesprächsmethode der Synode, die mit dem starken Akzent auf das Zuhören und Auf-das-Gehörte-Eingehen eine “unglaubliche Wirkung entfaltet” habe. “Die Tatsache, dass man offen und frei und ohne Angst voreinander alle diese Themen auf den Tisch gelegt hat. Das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt”, sagte er.

Der Kardinal hob auch noch einmal die wichtige Bedeutung der neuen Präsenz von Frauen in der Synodenversammlung hervor. Das habe die Beratungen sehr geprägt und “macht einen ganz großen Unterschied”.

Bei der Synode sei “viel angesprochen worden, es hat keine Redeverbote gegeben”, berichtete Erzbischof Lackner gegenüber Kathpress zu den Beratungen. Thematisch habe man aus den ersten Phasen der Weltsynode, die auf Ebene der Ortskirchen und Kontinente stattgefunden haben, schon “einiges mitgebracht, das auch auf dem Tisch liegt”, erinnerte Lackner – “und das ist nicht hinunter gefegt worden”.

Als zentral bezeichnete der Bischofskonferenz-Vorsitzende die synodale Haltung, die man eingeübt habe. “Die Frage ist: Wie fügt sich das Ganze zusammen.” Hier müsse man den Blick weiten, auf das Ganze der Weltkirche blicken, Dinge für eine Veränderung einbringen, aber auch darauf achten, dass die Kirche die Verbindung zu ihrem Ursprung nicht verliere und auf den Heiligen Geist hören. “Und das ist unser aller Aufgabe und nicht nur die von Rom”, fügte Lackner hinzu.