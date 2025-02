Kellogg versteht Kiews Bedürfnis nach Sicherheitsgarantien

Von: APA/AFP/Reuters

Der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine und Russland, Keith Kellogg, hat Verständnis für das Bedürfnis Kiews nach Sicherheitsgarantien bekundet. “Wir verstehen das Bedürfnis nach Sicherheitsgarantien. Uns ist vollkommen klar, dass dies für die Souveränität dieser Nation wichtig ist”, sagte er am Mittwoch bei einem Besuch in Kiew. Nach Angaben des russischen Präsidialamtes ist ein Treffen der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump noch im Februar möglich.

Allerdings brauche es dafür Vorbereitungszeit, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Gespräche am Montag in Riad seien ein wichtiger Schritt hin zu einer Einigung über den Ukraine-Konflikt. Die Beziehung der beiden Supermächte müsse aber zunächst neu belebt werden, bevor sie wiederhergestellt werden könne.

Treffen mit Selenskyj geplant

Kellogg war mit dem Zug in der ukrainischen Hauptstadt angekommen und von der US-Botschafterin in der Ukraine, Bridget Brink, empfangen worden. Bei seinem dreitägigen Aufenthalt will sich Kellogg unter anderem mit Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen. In Kiew wird das Agieren der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump äußerst kritisch gesehen.

Der US-Sonderbeauftragte ist seit einigen Tagen in Europa unterwegs, unter anderem war er bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Am Montag beriet er in Brüssel erstmals mit den Botschaftern der NATO-Länder, am Dienstag traf er den polnischen Präsidenten Andrzej Duda.

Vorpreschen Washingtons sorgt für Kritik

Trump hatte vor einer Woche ein anderthalbstündiges Telefonat mit Putin geführt – ohne sich im Voraus mit den Europäern abzustimmen. Im Anschluss erklärte Trump, er habe mit dem Kreml-Chef einen “unverzüglichen” Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine vereinbart. Am Dienstag trafen sich dann in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad erstmals seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs hochrangige Delegationen der USA und Russlands.

Das einseitige Vorpreschen Washingtons löst in Europa heftige Kritik daran aus, dass sowohl die Führung in Kiew als auch die europäischen Regierungen bei den Gesprächen über die Zukunft des Landes übergangen werden könnten.