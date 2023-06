Kiew bestätigt “offensive Aktionen”

Ein ukrainischer Panzer in der Nähe von Bachmut (Archivbild)

Die Ukraine hat am Montag “offensive Aktionen” in einigen Frontabschnitten bestätigt und Geländegewinne nahe der zerstörten Stadt Bachmut im Osten des Landes bekannt gegeben. “In einigen Sektoren führen wir offensive Aktionen aus”, erklärte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar im Onlinedienst Telegram. Zugleich machte sie deutlich, dass es sich nicht um groß angelegte Angriffe gehandelt habe. Das Gebiet rund um Bachmut bleibe “das Zentrum der Kämpfe”.

“Wir rücken dort auf einer recht breiten Front vor. Wir erringen Erfolge (…). Der Feind ist in der Defensive”, fügte sie hinzu, erklärte Malijar. Russland hatte in der Früh verkündet, eine groß angelegte Offensive der Ukraine im Donbass zurückgeschlagen zu haben. Auch in der südlichen Region Saporischschja meldete ein russischer Beamter ukrainische Angriffe. Kiew hatte die Offensiven zunächst nicht bestätigt.

Die Ukraine bereitet nach eigenen Angaben seit Monaten eine Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen vor. Die Behörden des Landes hatten allerdings erklärt, es werde keine Ankündigung über den Beginn dieser Offensive geben.