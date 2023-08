Kiew meldet Erfolg an Südostfront

Ukrainische Streitkräfte melden Erfolge an der Südostfront. Sie seien südlich von Uroschaine vorgestoßen, erklärte Militärsprecher Andrij Kowaliow. Details nannte er nicht. Am Mittwoch hatte die Ukraine die Einnahme von Uroschaine bekannt gegeben. Am Abend wird ein in der Ukraine gestarteter Frachter in Istanbul erwartet. Aus London hieß es, dass die Ukraine genügend Energiereserven für den Winter habe.

Kiew werde vermutlich über ausreichend Treibstoffvorräte verfügen, teilte das britische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Außerdem habe die ukrainische Regierung den Bergbausektor “wirksam mobilisiert” und könne eine kontinuierliche Kohleversorgung für Wärmekraftwerke und Heizkraftwerke stemmen. “Erhebliche Gasvorräte” stünden ebenfalls zur Verfügung.

“Obwohl die russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine in diesem Winter voraussichtlich andauern werden, hat die Ukraine im vergangenen Winter bewiesen, dass sie über die qualifizierten Arbeitskräfte und das Fachwissen verfügt, die für den Betrieb und die Wartung des Stromnetzes auch unter Kriegsbedingungen erforderlich sind”, hieß es in London weiter. Russland hatte im vergangenen Winter wiederholt gezielt Kraftwerke und andere Energieinfrastruktur angegriffen.

Ein im ukrainischen Odessa gestartetes Containerschiff wird noch am Donnerstag in Istanbul erwartet. Das vom deutschen Unternehmen Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) betreute Schiff steuere aktuell durch rumänische Hoheitsgewässer, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Die “Joseph Schulte” werde voraussichtlich im Laufe des Abends am Zielort Istanbul erwartet.

Das Schiff hatte seit dem 23. Februar 2022 in der ukrainischen Hafenstadt festgesessen und war am Mittwoch aufgebrochen. Vergangene Woche hat die Ukraine die Einrichtung eines “humanitären Korridors” im Schwarzen Meer angekündigt. Durch diese Passage sollen Frachtschiffe, die seit Kriegsbeginn in Häfen festsitzen, das Land verlassen können.