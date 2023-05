Kiew wehrt Welle russischer Raketenangriffe ab

Die ukrainische Armee hat in der Nacht auf Donnerstag laut eigenen Angaben eine weitere “beispiellose” Welle von russischen Luftangriffen auf Kiew und andere Regionen abgewehrt. Luftabwehreinheiten hätten 29 der 30 von Russland abgefeuerten Marschflugkörper zerstört und vier Drohnen abgeschossen, so die ukrainische Luftwaffe am Donnerstag. Laut dem Verteidigungsministerium in Kiew hatten russische Streitkräfte die Marschflugkörper aus verschiedenen Richtungen abgefeuert.

“Eine Serie von Luftangriffen auf Kiew, von beispielloser Stärke, Intensität und Vielfalt, geht weiter”, erklärte Serhij Popko, Chef der Zivil- und Militärverwaltung von Kiew. Es handle sich um den “neunten Luftangriff in Folge auf die Hauptstadt seit Anfang Mai”, erklärte die Zivil- und Militärverwaltung.

In der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurde bei einem Angriff auf ein Industriegelände ein Mensch getötet. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Militärverwaltung in der Region mitteilte. Laut Ukrinform kam bei Angriffen in der Region Donezk eine Person ums Leben, eine weitere Person wurde verletzt.

Nach Angaben der Armee gab es zudem Angriffe mit Marschflugkörpern in der Region Winnyzja im Landesinneren. Örtliche Medien berichteten über Explosionen in Chmelnyzkyj etwa hundert Kilometer weiter westlich.

Im Raum der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut erzielten die ukrainischen Truppen weitere Geländegewinne. “Es gelang innerhalb eines Tages, zwischen 150 und 1.700 Metern voran zu kommen”, erklärte der Sprecher der Armeegruppe Ost, Serhij Tscherewatyj, am Donnerstag im ukrainischen Fernsehen. Dies sei trotz der russischen Überlegenheit an Soldaten, Munition und Technik gelungen. Konkretere Ortsangaben machte er nicht.

Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, bestätigte den ukrainischen Vorstoß. Nördlich von Bachmut seien ukrainische Einheiten knapp 600 Meter vorgestoßen. “Gebt die Siedlung Sacco und Vanzetti nicht auf”, wandte sich der 61-Jährige an die russische Armeeführung.

Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist unterdessen Donnerstagfrüh nach Angaben der Bahn “durch die Einmischung Außenstehender” ein Güterzug entgleist. “Verletzte gibt es nicht. Eine Gefahr für die Umwelt besteht nicht”, hieß es auf dem Telegram-Kanal der Krim-Eisenbahn. Nach Angaben des Moskauer Statthalters auf der Halbinsel, Sergej Aksjonow, kippten mehrere mit Getreide beladene Waggons um. Die Sicherheitsdienste ermittelten dazu. Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen über eine Explosion, die dem Entgleisen vorangegangen sei.