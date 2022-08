Knoll: „SVP schwächt Südtirol gegenüber Rom“

Bozen – Mit großer Sorge betrachtet der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll, die aktuellen politischen Entwicklungen in Südtirol. „Gerade jetzt bräuchte Südtirol eine starke Stimme gegenüber Rom, denn wenn nach den Parlamentswahlen mit Giorgia Meloni eine Neofaschistin Ministerpräsidentin wird, droht Südtirol großes Ungemach. Statt klarer Positionen ist die SVP jedoch mit internen Streitereien sowie laufenden Skandalen beschäftigt und stellt obendrein Kandidaten auf, die sich selbst als ‚stolze italienische Staatsbürger‘ bezeichnen. Wie soll so eine Partei noch die Interessen Süd-Tirols gegenüber Rom vertreten und die Autonomie verteidigen?“, fragt Knoll in einer Aussendung.

Mit ihren permanenten Skandalen erschüttere die SVP nicht nur das Vertrauen der Südtiroler Bevölkerung in die Politik, sondern zerstöre auch das internationale Ansehen Südtirols.

„Südtirol war einmal anders als Italien, war besser als Italien. Nun zeichnet die SVP mit ihren Skandalen ein Bild von Südtirol, das den Eindruck vermittelt, als ob man vielfach sogar noch schlimmer als Italien sei“, meint die Süd-Tiroler Freiheit.

Für nationalistische Kreise wie Meloni und Co, die die Autonomie ab liebsten abschaffen würden, sei dies ein gefundenes Fressen, wenn sie nun genüsslich aufzeigen könnten, wie verantwortungslos die Politik in Südtirol mit der Autonomie umgehe und diese zur eigenen Bereicherung missbrauche, erklärt Knoll.

„Die SVP schadet mit ihren Skandalen der Autonomie und schwächt somit die Position Südtirols gegenüber Rom“, betont die Bewegung abschließend.