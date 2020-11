Koalitionsgespräche in Wien vorübergehend ausgesetzt

NEOS-Chef Wiederkehr kündigte einen kurzfristige Pause an

Die Gespräche zwischen SPÖ und NEOS zur Bildung einer neuen Stadtregierung wurden nach dem Anschlag in Wien kurzfristig ausgesetzt. Das teilte der Wiener NEOS-Chef Christoph Wiederkehr am Dienstag mit. Die Koalitionsverhandlungen sollen jedoch am Nachmittag wieder aufgenommen werden.

“Der abscheuliche Terroranschlag gestern Abend in der Wiener Innenstadt hat uns alle erschüttert und macht mich traurig und wütend”, betonte er. Der Angriff sei “verabscheuungswürdig”, man lasse sich aber nicht unterkriegen. Die wehrhafte Demokratie werde geschlossen gegen ihre Feinde auftreten. Wiederkehr bedankte sich auch bei den Einsatzkräften.