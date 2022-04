“Kollektiv Frauenmarsch”: Politische Persönlichkeit des Jahres

Verleihung der Auszeichnung am 12. April

Meran – Am Dienstag, den 12. April ehrt die Südtiroler Gesellschaft für Politikwissenschaft “Politika” die Politische Persönlichkeit des Jahres 2021.

Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an das „Kollektiv Frauenmarsch – Donne in marcia“.

Der Preis wird um 18.00 Uhr im Frauenmuseum Meran (Meinhardstraße 2) übergeben.

Nach der Begrüßung durch Günther Pallaver hält Katharina Crepaz die Laudatio. Im Anschluss geben die Preisträgerinnen ein Statement ab.

Am runden Tisch werden Michela Morandini, Matteo Borzaga und Anita Rossi diskutieren. Die Moderation übernimmt Katharina Crepaz.

Eine Anmeldung unter der Rufnummer 0473 231216 oder per E-Mail an info@museia.it ist erforderlich. Bei der Veranstaltung gilt die Maskenpflicht.