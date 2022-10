Kompatscher beim Europäischen Ausschuss der Regionen in Brüssel

Brüssel – Landeshauptmann Arno Kompatscher reist am morgigen Dienstag nach Brüssel, um an der Sitzungswoche des Europäischen Ausschusses der Regionen (AdR) teilzunehmen. In seiner Plenartagung wird sich der Ausschuss der Regionen am Dienstag, 11. und Mittwoch 12. Oktober mit verschiedenen Zukunftsthemen für die Regionen und Städte in der Europäischen Union beschäftigen.

Zusätzlich wird Landeshauptmann Kompatscher die Gelegenheit zum direkten Austausch mit hochrangigen Vertretenden der EU-Gremien nutzen: So stehen Gespräche mit mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, und mit dem Präsidenten des Ausschusses der Regionen, Vasco Alves Cordeiro, auf dem Programm. Auch mit dem Ministerpräsidenten der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Oliver Paasch, wird Südtirols Landeshauptmann über Gemeinsamkeiten und die Zusammenarbeit der Minderheitenvertretungen in Belgien und Italien sprechen.