Kompatscher: “Krise in Rom ist totales Desaster”

Bozen – Der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher hat sich am Dienstag zur gegenwärtigen politischen Lage in Italien geäußert. “Jede Krise ist ein Desaster, diese Krise ist ein totales Desaser”, meinte er. Kompatscher fürchtet eine Minderung des Ansehens und der Glaubwürdigkeit Italiens auf ökonomischer und politischer Ebene.

In dieser Legislatur sei etwas vorangegangen, gleichwohl seien auch noch viele Punkte offengeblieben, die nur unter einer stabilen Regierung abgearbeitet werden können, so Kompatscher.

Derzeit lässt sich die SVP nicht in die Karten schauen, was den Wahlkreis Bozen-Unterland angeht. Aufgrund der italienischen Mehrheit in diesem Wahlkreis hat die Edelweiß-Partei hier laut der Nachrichtenagentur Ansa nicht die Hand drauf. Die Sammelpartei könnte auf einen eigenen Kandidaten verzichten und einen autonomiefreundlichen italienischsprachigen Kandidaten unterstützen. Man wolle schauen, was die anderen Parteien machen, so Kompatscher.

Was die Koalition der SVP mit der Lega auf Landesebene angeht, sieht der Landeshauptmann angesichts der turbulenten Verhältnisse in Rom keinen Änderungsbedarf.