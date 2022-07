“Kompatscher verschwendet Millionen für italienische Post”

Bozen – Sven Knoll von der Süd-Tiroler Freiheit wirft der Post eine “schlechte Dienstleistung” vor, die vom Land Südtirol mitfinanziert werde. “Die Südtiroler Steuerzahler müssen jährlich mit elf Millionen Euro die italienische Post durchfüttern und bekommen dafür geschlossene Postämter, mangelhafte Zweisprachigkeit, überteuerte Posttarife sowie schneckenlahme Zustellzeiten geboten. Landeshauptmann Kompatscher sollte langsam zur Einsicht gelangen, dass sein Abkommen mit der italienischen Post krachend gescheitert ist und ein weiteres Verschwenden von Steuergeldern nicht mehr zu rechtfertigen ist.” Der Landtagsabgeordnete Sven Knoll legt ein konkretes Beispiel vor:

“Die Benachrichtigung über einen Brief, der nicht zugestellt werden konnte, strotz nur so von mangelnden Deutschkenntnissen, Ortsangaben und Adressen werden ausschließlich in italienischer Sprache abgedruckt, die angegebenen Öffnungszeiten stimmen nicht mit den tatsächlichen Öffnungszeiten des Postamtes überein und obendrein kann der Brief erst acht Tage später im Postamt abgeholt werden. Für so einen schlechten Dienst schmeißt Landeshauptmann Kompatscher jährlich elf Millionen Euro der Südtiroler Steuerzahler aus dem Fenster”, ärgert sich der Landtagsabgeordnete Sven Knoll.